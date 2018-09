La barrera electoral se mantendrá en el 5% por falta de consenso Ciudadanos descarta su apoyo al tripartito para modificar la ley esta legislatura y el PP dice que la reforma pretendía «perpetuar en el poder a la izquierda radical» BURGUERA VALENCIA. Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:32

Uno de los objetivos legislativos fijados para esta legislatura desde que en 2015 cambiasen las tornas en la Generalitat era rebajar la barrera electoral. A los partidos del pacto del Botánico les pareció políticamente injusto que Esquerra Unida, una de las formaciones más beligerantes en la etapa del PP respecto a los casos de corrupción, quedase fuera de Les Corts por no alcanzar el 5% de los votos. De algún modo, en Compromís, donde el Bloc es el partido mayoritario, empatizaban con el drama de EU, circunstancia que PSPV y Podemos también pretendían subsanar, principalmente porque, así, cerca de 100.000 votos se sumaban para la 'causa' del Botánico. Finalmente, tendrán que esperar. Ciudadanos ha dado carpetazo a esa posibilidad, lo que provocó que miembros de la formación naranja y de la izquierda valenciana se cruzasen reproches en las redes sociales.

El grupo parlamentario de Cs en Les Cortes verbalizó ayer lo que desde hace meses reflejaba su actitud. Los naranjas descartaron apoyar una posible reforma de la Ley Electoral valenciana al reconocer que es «imposible» que en esta legislatura se consigan sus dos exigencias: la circunscripción única y el principio de una persona, un voto, porque, para ello, hay que modificar el Estatuto de Autonomía. Una quimera.

Desde el PP aplaudieron el aterrizaje a la realidad de Cs y se mostraron «satisfechos» por considerar que la formación naranja demuestra un «buen criterio», mientras que PSPV, Compromís y Podemos lamentaron la «contradicción» de Cs porque lleva esa reforma en su programa electoral. Sin embargo, el portavoz adjunto de Cs en la cámara autonómica valenciana, Juan Córdoba, ha reclamado «una ley electoral de máximos» y sin renunciar a «la circunscripción única y al principio de una persona, un voto», algo que admitió que es «imposible llevar a cabo sin modificar el Estatuto de Autonomía». Precisamente, desde Ciudadanos recuerdan a Compromís que los nacionalistas también aspiraban a la circunscripción única, por lo que los naranjas aseguran que no pueden renunciar a una reforma «de máximos».

Cambiar la ley electoral queda, de este modo, descartada porque modificar la norma requiere de una mayoría cualificada, 66 votos, por lo que no serían suficientes los votos a favor únicamente de PSPV, Compromís y Podemos. Al respecto, la presidenta del PPCV y síndica popular, Isabel Bonig, mostró su «satisfacción» al considerar que en la Comunidad «hay otras prioridades como para estar discutiendo una reforma de la Ley Electoral para que la izquierda nacionalista y radical y el PSOE, que no está en tierra de nadie, se perpetúen en el poder». A su juicio, a los ciudadanos «les importa más cuándo vamos a tener un cambio de sistema de financiación, qué va a pasar con las listas de espera, las inversiones, la educación, la dependencia o la situación de empleo porque ya vemos síntomas de desaceleración de la economía». Por ello, ve «con buen criterio» que Cs no apoye la reforma.