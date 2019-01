Al banquillo la exalcaldesa que acosaba a un policía para quitar multas La jueza reclama una fianza de 39.000 euros a la ex primera edil de Carlet para cubrir una hipotética responsabilidad civil A. RALLO VALENCIA. Lunes, 28 enero 2019, 23:59

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Carlet ha dictado ya el auto de apertura de juicio contra la que fuera alcaldesa de Carlet y senadora del Partido Popular María Ángeles Crespo. La exedil se sentará finalmente en el banquillo de los acusados por acosar al exjefe de la Policía Local del municipio José Llopis para que anulara multas a los vecinos de la localidad debido a las numerosas quejas que recibía de los residentes. La exresponsable del PP, una histórica de la formación, sólo será enjuiciada por el delito de acoso ya que la fiscalía rechazó mantener la acusación por un delito de prevaricación al no haber quedado acreditado que sus indicaciones a los agentes terminaran finalmente revocando los expedientes.

La alcaldesa anotaba en los expedientes -A (anular) y R (ratificar) y a veces también «comprobar lo que se alega»- para encauzar, de alguna forma, el criterio de los agentes. Pero pese a la existencia de varios testigos -fundamentalmente policías- que explicaron que esa era realmente la finalidad de esas inscripciones, luego no se materializaron en una resolución oficial, no influyeron en el funcionario y ella no obtuvo un beneficio económico.

Además, la jueza le impone una fianza de 39.000 euros para hacer frente a las responsabilidades civiles por una hipotética condena por estos hechos. En concreto, para sufragar la indemnización que recibiría el exjefe de Policía Local por las situaciones de hostigamiento que padeció durante el tiempo que coincidió en su responsabilidad con la acusada.

La fiscalía reclama un año y medio de prisión por el acoso laboral al dirigente policial. Durante cerca de cuatro años, el intendente fue víctima de «actos hostiles y humillantes» precisamente como represalia ante su negativa a quitar las multas de tráfico a los vecinos, según se desprende del escrito del escrito del ministerio público.

Llopis se opuso en todo momento a seguir las directrices de la edil porque de hacerlo hubiera cometido un delito de prevaricación. Se mantuvo firme en su criterio pese al hartazgo de la alcaldesa ante las repetidas quejas que los vecinos les trasladaban por las numerosas sanciones. Fue entonces cuando Crespo supuestamente inició una campaña para apartar al funcionario de sus compañeros. Así, se dirigía directamente al resto de funcionarios de manera individual para informarles de la idea de reducir el número de multas o de que le dieran a ella los expedientes. No hay que olvidar que Llopis seguía siendo el intendente de la Policía Local.

En febrero de 2012, como la situación se mantenía en los mismos términos, la alcaldesa le advirtió de que no iba a poder con ella. Y le lanzó, además, otro mensaje: «voy a hacer todo lo imposible para conseguir apartarte de la jefatura. Pronto te vas a enterar de quien es María Ángeles Crespo». Desde entonces, Llopis quedó aislado en el Ayuntamiento. Se le cesó como instructor de los expedientes, se le obligó a fichar y se le redujo la nómina en 175 euros por productividad. Incluso dejaron de pagarle las horas extra de Fallas y fiestas patronales, siempre según el relato de la fiscal que ahora se deberá probar en el juicio.

Esta situación llevó al intendente a un estado de debilidad mental. De hecho, tuvo que cogerse la baja en tres periodos diferentes debido a la presión que soportaba en el Ayuntamiento. En total, más de 180 días a lo largo de la legislatura de Crespo no pudo cumplir con sus obligaciones al frente del cuerpo policial.