Baldoví defendió en Madrid la ampliación de la V-21 que ha afectado al Forn de Barraca Desalojo del Forn de Barraca, el viernes. / damián torres Compromís presentó una enmienda en el Congreso para dotar con ocho millones de euros la mejora de varias carreteras estatales H. E. Domingo, 29 septiembre 2019, 00:26

valencia. Compromís ha asumido estos días el papel de activista contra el derribo del Forn de Barraca para la ampliación de la V-21 y, de esta manera, abrió junto a Podemos una grieta más en el pacto del Consell del Botánico II. Una postura que choca con la que defendió su único diputado en el Congreso, Joan Baldoví, que en la pasada legislatura presentó una enmienda a los presupuestos generales del Estado en la que reclamaba una partida de ocho millones de euros para la ampliación de la V-21 además de la V-30 y V-31. En el documento, sellado con el número de enmienda 005699 y firmado por uno de los cargos más representativos de la coalición econacionalista se señala textualmente: «Los accesos por carretera a la ciudad de València de competencia estatal V-30, V-21 y V-31 requieren de mejoras y ampliación».

La actuación de derribo que se llevó a cabo el viernes del Forn de Barraca provocó un aluvión de críticas desde las filas de Compromís, que ignoraron la petición de su parlamentario en Madrid de mejorar la carretera. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, aseguró que la actuación «era innecesaria» y desde el grupo parlamentario en Les Corts apuntaron que el derribo «es la constatación de una irracionalidad». Unas críticas a las que también se sumó Unidas Podemos.

La enmienda al presupuesto que todavía sigue hoy vigente -son las cuentas del popular Cristóbal Montoro- era la número 73 de las presentadas por Compromís. Baldoví propuso retirar ocho millones de euros de la sección 31 destinada a gastos de diversos Ministerios del programa 'Imprevistos y funciones no clasificadas' para incorporar el dinero a la sección 17 del Ministerio de Fomento. El dirigente de Compromís propuso que los ocho millones fueran al programa 'Conservación y explotación de carreteras' para la mejora de accesos a la ciudad de Valencia.

Las protetas del partido de Oltra chocan con su actuación en el Parlamento en 2017 Para Baldoví la mejora de la V-21, la V-30 y la V-31 eran prioritarias para la ciudad de Valencia

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, tras la reunión semana del Gobierno valenciano apuntó que no tenían conocimiento de la demolición del Forn de Barraca. En cambio, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, recordó que el inmueble es propiedad del Estado desde el 16 de julio -vía expropiación- y que no cumplía con los mínimos de habitabilidad y accesibilidad. Durante los últimos días, varios cargos de Compromís han utilizado las redes sociales para posicionarse en contra de la demolición. Algunos, como Maria Josep Amigó, Graciela Ferrer, Papi Robles y Carles Esteve se desplazaron a Alboraya durante el desalojo de las personas que habían tomado el inmueble. El Forn de Barraca era propiedad de la familia del mismo nombre y después pasó a manos de Lluis Fontelles, miembro de Per l'Horta y candidato de Compromís.

La diputada de Unides Podemos Estefanía Blanes anunció ayer que va a pedir que el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, sobre el dispositivo policial que desplegó en el Forn de Barraca para desalojar a las personas allí acampadas para impedir la demolición de un inmueble que tenía que ser derribado para ejecutar las obras del acceso norte a Valencia por la V-21. Cuatro personas fueron detenidas por la Guardia Civil por resistencia a la autoridad. Para Estefanía Blanes no se tomaron las medidas de seguridad necesarias.

Para hoy, la plataforma Per l'Horta ha organizado una ruta que recorrera Alboraya para dar a conocer las cuestiones más importantes del Plan General Estructural del municipio. La marcha comenzará a las diez en el cementerio y finalizará dos horas después en el polígono industrial.