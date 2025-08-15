Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente «Si nos llegaran los resultados de las analíticas del agua ya sabríamos el origen de la contaminación y habría denuncias»
La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la festividad de La Paloma en Madrid este viernes. EFE

Ayuso defiende «todas» la expresiones religiosas pero alerta de un «choque cultural»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que defiende «procesiones, belenes y cabalgatas« junto a otros ritos, reprueba a la minoría extranjera que no se integra y pretendería «imponer» costumbres regresivas

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:54

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que regresó el jueves a la primera línea política tras sus vacaciones recorriendo la zona ... calcinada en Tres Cantos por los fuegos de esta semana, ha ofrecido esta mañana una comparecencia con motivo de las fiestas por la Virgen de la Paloma, festividad de primer nivel en la capital española. Preguntada al respecto, la dirigente del PP se ha referido por primera vez a la polémica suscitada en Jumilla (Murcia), donde su partido y Vox han prohibido la celebración de cultos musulmanes en espacios polideportivos municipales, lugares en los que se solían acontecer este tipo de festividades religiosas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de Valencia tras sufrir un golpe de calor en una piscina pública en Bilbao
  2. 2 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  3. 3 La Real Sociedad inscribe a Guedes para Mestalla y deja sin hueco a Sadiq
  4. 4 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  5. 5

    La CV-35 sufrirá cortes nocturnos durante casi dos meses por el cambio de asfalto
  6. 6 Aemet mantiene el aviso naranja durante el puente de agosto en Valencia, no descarta chubascos y señala las zonas donde caerán
  7. 7 Un camionero da positivo en drogas tras un accidente en la V-30
  8. 8

    Estos son los tres bares de tapas de la Comunitat seleccionados por la Guía Michelin
  9. 9 El Levante UD - Alavés se emite en abierto por televisión: a qué hora juega y dónde ver gratis
  10. 10

    Una empresa valenciana denuncia «trato discriminatorio» tras el cierre de su terraza en Ibiza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ayuso defiende «todas» la expresiones religiosas pero alerta de un «choque cultural»

Ayuso defiende «todas» la expresiones religiosas pero alerta de un «choque cultural»