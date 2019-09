El Ayuntamiento evita personarse en el caso de los pagos irregulares María Oliver, acompañada de su abogado, en las proximidades de la Ciudad de la Justicia. / damián torres La concejala de Educación rechaza reclamar en el juzgado el dinero malgastado, aunque los servicios jurídicos dependen del alcalde A. RALLO Sábado, 28 septiembre 2019, 00:15

valencia. El alcalde Joan Ribó es un firme defensor de la lucha contra la corrupción, condición que, en teoría, comparten todos los políticos independientemente de su ideología. Como máximo responsable del Ayuntamiento no ha dudado en acudir raudo ante cualquier caso de malversación para tratar de recuperar el dinero supuestamente desviado a otros fines. Una determinación que comparte también con la Generalitat Valenciana, personada en todos los asuntos de corrupción de la etapa de los populares.

El Consistorio cumplió, por ejemplo, en el caso Azud, la supuesta red liderada por el abogado José María Corbín por el cobro de comisiones por contratos adjudicados desde el Consistorio en la época de Barberá. Pero entonces, la jueza rechazó su personación porque no era parte afectada, es decir, no se habían visto comprometidos bienes de naturaleza pública.

El fiscal incluso le llegó a reprender sus «prematuras» intenciones argumentando que la defensa del interés general corría de su cuenta lo que cuestionaba, en cierta medida, la motivación real del Consistorio. «Queremos personarnos en este caso. Nos parece importante porque, según todos los indicios, ha afectado a los intereses económicos del Ayuntamiento. Nuestro objetivo es que se devuelva hasta el último dinero que hayan robado», eran las palabras del edil nada más conocer la operación policial. Esa misma declaración, no obstante, no sirve para el convenio del mapa escolar.

Ribó no dudó al tratar de personarse de inmediato en el caso Corbín y el 9 d'Octubre

Con idéntica urgencia ordenó a los abogados del Consistorio, este departamento depende directamente del primer edil de la coalición nacionalista, que se personara en las agresiones del 9 d'Octubre. Una sorprendente decisión porque se desconoce qué interés del Consistorio se vio perjudicado en aquellos lamentables incidentes. De nuevo, el juzgado rechazó su petición. Ni siquiera se produjeron daños en la vía pública por los que pudiera reclamar el Ayuntamiento. Ribó se quedó fuera.

Esta celeridad por tratar de acudir a los diferentes procedimientos contrasta con la pasividad que demuestra en el caso del convenio para el mapa escolar. Las diligencias llevan abiertas cerca de un año sin que se haya producido la más mínima reacción ante las sospechas de ilegalidades. Está investigada María Oliver, la exedil de Podemos y ahora asesora del vicepresidente Rubén Martínez Dalmau y el profesor de la Universitat que recibió el encargo, José Manuel Rodríguez. Este era, además, ex alto cargo de Podemos.

Pero ahora, cuando incluso existe un informe de la propia Intervención en el que se recoge que se pagaron gastos con dinero público que no son subvencionables, tampoco se mueve nada en el Consistorio. Fuentes de la Concejalía de Educación, dirigida por Maite Ibáñez, informaron ayer de que no se personarán en la causa pese al reciente dosier del órgano auditor. No concretaron cuáles son los motivos para mantenerse en este segundo plano.

El titular de Sociología, José Manuel Rodríguez, era el máximo responsable del mapa escolar de la ciudad, un área en la que el Ayuntamiento apenas tiene competencia. La Intervención del Ayuntamiento dictaminó que no son subvencionables y, por tanto, quedaban fuera del convenio suscrito con el Ayuntamiento, una serie de aparatos tecnológicos que el académico adquirió y de los que se desconoce su uso en el proyecto y actual destino.

Así, tras la consulta de la normativa, los expertos del Consistorio determinaron que no se debió pagar con dinero público una cámara de fotos Panasonic, un ordenador portátil, otra cámara fotográfica JVC, una mesa de juntas de cristal, una grabadora y un iPad con su funda y teclado. Todos estos desembolsos son llamativos, pero se antoja sorprendente que se necesite una mesa de juntas para completar el estudio del mapa escolar de la ciudad.

Con esta decisión pierde el PSPV una buena oportunidad de significar su gestión tratando de marcar distancias con Compromís. El convenio fue impulsado por la entonces edil y líder de Podemos, María Oliver. Este partido ya no está en el Consistorio. No obtuvo representación tras los últimos comicios locales. Esta circunstancia también podría impulsar a Compromís a personarse en el asunto y tratar de vender que es un caso de la pasada legislatura y de un socio que ya no forma parte del Gobierno. Pero tampoco. O incluso podrían personarse y tratar de dirigir la acusación únicamente contra el profesor de Sociología. Pero no parece que sea este el supuesto.

Situación diferente, por ejemplo, se da en la Diputación de Valencia. Sus dirigentes ya han anunciado que sí se personaran en la causa de Alquería contra el anterior presidente de la Corporación Jorge Rodríguez cuando el juzgado realice el ofrecimiento de acciones.

El convenio del mapa escolar es una de las escasas denuncias del asesor del PP, Luis Salom, que han tenido recorrido judicial. De hecho, fue la acusación popular del PP, que ejerce el letrado Jorge Carbó, la que impulsó las pesquisas al solicitar en el juzgado que la Universitat enviara el extracto de la cuenta bancaria donde el docente cargaba los gastos. Fue entonces cuando se descubrió el supuesto fraude.

Existen numerosas dudas acerca del convenio de casi 100.000 euros que el Consistorio encargó a la Universitat. Por ejemplo, el importe, el responsable del trabajo y el objetivo del encargo: un mapa escolar. Además, el convenio tenía una mayor dotación económica, pero el Interventor General obligó a reducirlo un 20%. La memoria señalaba que al director del estudio, el miembro de la formación morada, se le daban cada año 7.500 euros, un porcentaje muy elevado del total.