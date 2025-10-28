Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Abascal, Ayuso o Felipe González, ausencias destacadas en el funeral
Misa por las víctimas de la dana celebrada en Valencia. EP

Abascal, Ayuso o Felipe González, ausencias destacadas en el funeral de Estado en Valencia

Dana ·

Los expresidentes Aznar y Zapatero confirman su asistencia al acto oficial de homenaje a las víctimas de la dana que presidirá el rey Felipe VI y al que acudiran cerca de 800 personas entre afectados y autoridades

Burguera

Martes, 28 de octubre 2025, 14:56

Comenta

El funeral del Estado que se celebra este miércoles en Valencia en memoria de las víctimas de la dana el día en que se cumple un año de la trágica riada contará con la presencia de cerca de 800 personas. Afectados y autoridades, entre ellas el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y el Consell. El rey Felipe VI presidirá el acto, en el que no estará la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, o el expresidente del Gobierno Felipe González.

«El president Mazón ya asistió a la misa celebrada en la catedral de Valencia y no así el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lidera un Ejecutivo que ha crispado un acto y un día durísimo en el que no se debería utilizar la confrontación. Es un momento en el que los afectados deben estar especialmente reconocidos y acompañados. El president estará en el funeral, como no puede ser de otro manera y mostrará todo su respeto a las víctimas. Es un día por y para las víctimas y de respeto absoluto, así que pido altura de miras y respeto al dolor de las víctimas. Estaremos allí con la máxima empatía posible hacia los afectados», ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero.

Quiénes sí que acuden

El funeral sí contará con la presencia de expresidentes del Gobierno como José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero, además del Ejecutivo central al completo, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, según ha adelantado la Cadena Ser. Igualmente, también confirmó esta semana su presencia en el funeral el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, además de otros líderes autonómicos como el vasco Pradales.

El líder de Vox, Santiago Abascal, no acudirá al funeral y tampoco asistirá ningún dirigente en representación de la formación, alegando que no quieren compartir espacio con el presidente Sánchez. En cualquier caso, en su calidad de presidenta de Les Corts, sí estará la voxista Llanos Massó.

