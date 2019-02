236 aspirantes para un único puesto: ser el candidato de Ciudadanos a la Eurocámara Luis Garicano. / Efe Luis Garicano, el responsable económico de la formación, parte como favorito al contar con el respaldo de Rivera y su círculo MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Lunes, 4 febrero 2019, 16:14

El responsable económico de Ciudadanos, Luis Garicano, encara como gran favorito las primarias de la formación de Albert Rivera para elegir al cabeza de lista para las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mayo. El proceso, que se inició ayer y se extenderá hasta el viernes, contará con un total de 236 aspirantes para liderar el proyecto europeo de los liberales.

Una cifra que ha desbordado las previsiones de la dirección naranja y que desde algunos sectores del partido interpretan como una crítica al proceso, que no exige un mínimo de avales a ningún precandidato como si ocurre en otras formaciones. Según figura en el reglamento que aprobó el Consejo General de Ciudadanos el pasado viernes para concurrir a las primarias solo hay que tener una antigüedad de nueve meses como afiliado, estar al corriente de pago de sus cuotas, haber suscrito la carta ética y no estar imputado por corrupción ni inmerso en algún proceso judicial.

Aunque en el artículo 5 del reglamento, el partido liberal se reserva la posibilidad de exigir avales. «Como norma general no será necesaria la presentación de avales para concurrir a las primarias. No obstante, el Consejo General, a propuesta del Comité Ejecutivo, podrá acordar la necesidad de presentar avales por los candidatos. En este caso el número de avales mínimos establecidos no podrá ser inferior al 5% ni superior al 10%».

Ahora, con las candidaturas verificadas por la Comisión de Garantías y Valores, se abre la campaña interna que durará tres días, para dar a conocer sus proyectos. Las votaciones, que serán telemáticas, darán comienzo el jueves a las 10.00 horas y durarán 24 horas. Los resultados se conocerían, según la dirección naranja, en las siguientes horas.