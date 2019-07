Arrimadas anuncia que Cs liderará oposición a un Sánchez «en pelea por sillones» 01:52 Inés Arrimadas, durante un acto este sábado en Santander. / EFE La portavoz de la formación naranja asegura que no van a «blanquear» con su voto un proyecto de «privilegios territoriales» y «ciudadanos de primera y de segunda» EFE Santander Sábado, 20 julio 2019, 14:52

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho que su partido liderará la oposición en la nueva legislatura si el PSOE de Pedro Sánchez pacta con «populistas y nacionalistas» para la investidura, y ha lamentado que los socialistas y Unidas Podemos se estén «peleando por sillones».

Arrimadas, quien ha intervenido en el campus que reúne a 300 jóvenes del partido este fin de semana en Santander, ha remarcado que Cs no va a «blanquear» con su voto un proyecto de «privilegios territoriales» y «ciudadanos de primera y de segunda». Según ha explicado, Cs no puede apoyar el proyecto de Sánchez porque no quiere subidas de impuestos a las familias ni desea que se mire «a otro lado» con lo que «está pasando en Cataluña».

La portavoz nacional ha criticado el «teatro» y «el culebrón del verano» que, según ha considerado, protagonizan el presidente en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para la investidura. Ha destacado que si el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos se materializa la legislatura se va a hacer «muy larga» para los españoles y ha lamentado que los socialistas y los de Iglesias no están hablando de medidas.

Arrimadas ha aseverado que Cs «tiene un equipazo» y «a los mejores» para liderar una oposición «firme, leal y constructiva» al Ejecutivo de Sánchez. Cs es, según ha agregado, un partido «de gobierno», que «sabe gobernar», que es «responsable» y que lleva sobre «sus hombros» la responsabilidad de no defraudar las expectativas.

Suma de votos

También ha señalado que su partido va a liderar la oposición porque es el «único» que «crece» y que «suma votos» respecto a las últimas elecciones, y además cuenta con un «liderazgo consolidado». Tampoco van a «perder el tiempo» en cuestiones que no sean ejercer oposición a Sánchez.

Arrimadas ha instado a los jóvenes que participan en este campus en Santander a no dar «un paso atrás» en los valores de Cs, en la defensa de la igualdad y las libertades y en la apuesta por Europa. Ha lamentado que el presidente en funciones «no cree en una sociedad de personas libres, en igualdad y con los mismos derechos» y ha advertido de que, por eso, Cs no puede «blanquear» con su voto un proyecto, el de Sánchez, que apuesta por «una nación de naciones», por «privilegios territoriales» o por una sociedad con gente «de primera y de segunda, y hasta de tercera».

«¿España puede tener un presidente que considera que el que lleva una bandera de España es un facha?», se ha preguntado Arrimadas, que ha criticado que el PSOE está «acomplejado» por la defensa de España en Cataluña.

La portavoz nacional ha asegurado que si hay un partido que defiende la igualdad, ése es Cs. «Frente a los »privilegios« territoriales y nacionalistas nosotros defendemos la igualdad entre ciudadanos, independientemente de donde hayan nacido», ha zanjado. También ha avisado además de que «es un peligro» defender la libertad en España porque «hay unos señores del Gobierno» que «pretenden decir» a dónde ir en función de la ideología.

Y, respecto a los incidentes en la manifestación del Orgullo, ha destacado que Cs siempre ha defendido los derechos LGTBI. «Hay que aclarar una cosa: el Orgullo no es del PSOE, es una fiesta que se celebra internacionalmente desde hace 50 años», ha apostillado, antes de preguntarse quiénes son el PSOE o Podemos para decir a dónde se puede ir.