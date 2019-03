El arrendatario del inmueble de Zaplana señala que no tuvo contacto con la familia REDACCIÓN VALENCIA. Martes, 19 marzo 2019, 00:48

Miroslav Schopoff es el fundador de OroDirect, salpicado por una presunta trama de fraude fiscal y cuyo nombre aparece en el sumario del caso Erial al figurar como arrendatario del piso del expresidente Eduardo Zaplana. El ciudadano austriaco quiso confirmar que no tuvo ningún contacto con la familia del exministro y se desvinculó de los hechos investigados. Schopoff, que recordó que no está condenado por el otro caso, señaló que el contrato de alquiler de la vivienda en la que residió Zaplana «se firmó a distancia a través de una agencia inmobiliaria de Valencia» con su hija, a quien apuntó que no conoció personalmente. Además, añadió que nunca ha tenido «ningún contacto personal» con su familia. Schopoff indicó que quería subarrendar el piso de la calle Pascual y Genís en Valencia por escrito a los propietarios, quienes no se opusieron al subalquiler. También subrayó que todos los ingresos de la renta de alquiler tenían «controles financieros» y que fueron declarados.