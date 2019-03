Vox apura los plazos para presentar las candidaturas La formación de Abascal no descarta celebrar en la plaza de toros de Valencia el acto central en la Comunitat J. S. Jueves, 21 marzo 2019, 01:16

Vox se lo toma con calma. Hasta el próximo lunes de 25 de marzo no se cierra el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones generales y autonómicas del 28 de abril. Y la formación que lidera Santiago Abascal parece decidida a agotar los tiempos que marca la legislación. No tiene prisa. La tarea de confeccionar las listas al Congreso, Senado y Corts Valencianes no se antoja sencilla y prefieren proceder con meticulosidad, destacan fuentes de la formación.

Hasta ahora tan sólo ha trascendido que Ignacio Gil Lázaro encabezará la lista por Valencia al Congreso de los Diputados, mientras que el teniente general Manuel Mestre liderará la candidatura en Alicante y el general de división Alberto Asarta será el número uno por Castellón. Falta por completar el resto de la candidatura a las Cortes, además de los que pugnarán por obtener un escaño en el Senado.

El mutismo aún es mayor en el caso de las candidaturas autonómicas. Aunque José María Llanos, coordinador de la formación en Valencia, se perfila como candidato a la presidencia de la Generalitat, todavía no se ha oficializado el nombramiento.

La hoja de ruta plantea hacer públicos los cabezas de lista a Les Corts durante el fin de semana

Llanos señaló ayer a LAS PROVINCIAS que «estamos en pleno proceso de completar las candidaturas, solicitando toda la documentación que se exige». El coordinador de la formación indicó que se trata de un proceso laborioso y que posteriormente las listas se tienen que remitir a Madrid para que sean aprobadas. Aún así matizó que quizá los cabeza de lista autonómicos por Valencia, Alicante y Castellón se podrían adelantar durante el fin de semana.

Actos de campaña

José María Llanos explicó que su formación no ha descartado solicitar la plaza de toros para tener el mitin central de campaña, aunque reconoció que las fechas en las que el coso está disponible son pocas.

En cualquier caso, puntualizó que la agenda de campaña no se concretarán hasta la próxima semana. Llanos explicó que se estaban barajando varias posibilidades para el acto central y que todo dependería de la disponibilidad de lugares.

La plaza de toros de Valencia no estará disponible durante primer fin de semana de la campaña electoral (13 y 14 de abril) ya que el coso acogerá un concierto musical, mientras que el segundo (20 y 21) coincide con el puente de la Semana Santa. De esta forma, el acto central se tendría que celebrar en días laborables y en unas fechas complicadas, puesto que se trata de un periodo vacacional. Más probable sería un mitin ante las europeas y municipales de mayo.