Aprobada la Ley de Servicios Sociales con críticas del PP por su tramitación acelerada EP Jueves, 31 enero 2019, 00:12

valencia. El pleno de Les Corts aprobó ayer con los votos a favor de PSPV, Compromís, Podem, la abstención de Cs y el rechazo del PP, la Ley Valenciana de Servicios Sociales que pretende blindar los derechos sociales como «esenciales» y de «interés general». Frente a la tramitación, el PP ha criticado las «irregularidades» del proceso, lo que le ha llevado a presentar un recurso ante la Mesa de Les Corts.

El diputado popular José Juan Zaplana explicó que su grupo ha presentado un recurso de reposición ante la Mesa de las Corts por las «irregularidades» cometidas en el procedimiento seguido en la tramitación de esta norma y en el debate parlamentario en Comisión de Política Social por la «improvisación, las prisas y la precipitación» que el Ejecutivo tiene para que se apruebe. Además, advirtió de que si la Mesa de las Corts no lo estima de manera «total», presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la «falta de transparencia en la tramitación de esta ley». En la última sesión de la Comisión de Política Social, donde se debate la ley antes de llegar a pleno, se presentaron más de un centenar de enmiendas, algo no habitual para ser la última sesión, por lo que se decidió parar la sesión durante unas horas para que los parlamentarios tuvieran tiempo de estudiarlas. Sin embargo, el PP decidió no participar en la votación de 57 enmiendas. Ante esta situación, el diputado de Podem y presidente de la comisión, César Jiménez, convocó una nueva sesión el pasado viernes.

La ley reconoce y garantiza el acceso al sistema público valenciano de servicios sociales a todas las personas con residencia en la Comunitat y que necesiten de los servicios, adaptándose este a las personas y no viceversa. También incorpora el derecho subjetivo de acceso al sistema de servicios sociales, garantizando crédito presupuestario, delimita las formas de colaboración entre las diferentes entidades locales y la Generalitat y crea el Instituto Valenciano de Formación en Servicios Sociales para promover la calidad en los servicios, prestaciones y recursos humanos.