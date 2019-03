La aprobación de las listas del PSOE al Senado entierra la entesa Manolo Mata (PSPV) habla con Fran Ferri (Compromís) en Les Corts. / IRENE MARSILLA La propuesta lanzada por Compromís para pactar una candidatura conjunta con los socialistas y Podemos no ha llegado a ser negociada A. CERVELLERA VALENCIA. Sábado, 9 marzo 2019, 00:51

El día que el presidente Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 28 de abril varios dirigentes de Compromís lanzaron la propuesta de una candidatura conjunta para el Senado con el PSPV y Podemos. La idea, que fue recibida con cierto escepticismo en el seno de los socialistas, será hoy descartada definitivamente ya que el Comité Nacional del PSPV ratificará hoy las listas y confirmará así que concurrirá en solitario.

Compromís pretendía recuperar una propuesta que ya presentó en 2016. Entonces, Ximo Puig, presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, se mostró partidario de la iniciativa pero la dirección nacional del PSOE y Sánchez la vetaron. Los nacionalistas saben que si concurren por separado en las elecciones a la Cámara Alta será casi imposible que obtengan representación. En el Senado existe un sistema de listas abiertas y desbloqueadas por el que cada partido presenta a tres candidatos de los cuatro que le corresponden a cada provincia. Sin embargo, la realidad es que los electores no votan a personas separadas sino todos los candidatos del partido que apoyan en el Congreso por lo que en la práctica la formación más votada se hace con tres senadores y el segundo con uno. Por ello, los nacionalistas querían entonces una alianza y la siguen queriendo ahora.

Para los socialistas la situación es diferente a día de hoy ya que, con la irrupción de Vox, tienen a su alcance ser la primera fuerza política en la Comunitat y hacerse con la mayoría de sus representantes. Además, el hecho de que Compromís y Podemos no hayan revalidado su coalición para el Congreso y descarten una para el Senado sin Puig, beneficia al PSPV para volver a ser la fuerza mayoritaria de la izquierda. Pese a esta situación, dirigentes como Manolo Mata, portavoz del PSPV en Les Corts, abrieron la puerta a estudiar una alianza no de los tres partidos sino solo de los socialistas con Compromís, al que consideró el socio natural. Pero estas declaraciones fueron el único contacto ya que los partidos ni tan siquiera se llegaron a reunir y este proyecto no ha vuelto a dar señales de vida. Además, las palabras de Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, en las que aseguró que se presentarían con marca propia tanto al Congreso como al Senado terminaron de sentenciar la propuesta.

Las tres direcciones provinciales del PSPV han cerrado durante esta semana las listas para concurrir al Senado pero también las del Congreso y Les Corts, que tendrán lugar el 28 de abril. En el caso de la provincia de Valencia, la candidatura estará liderada por la diputada provincial Mercedes Berenguer y Ciprià Císcar, el veterano dirigente socialista que hasta ahora había sido diputado en el Congreso. El tercer puesto ha sorprendido ya que en esta ocasión se ha dejado para un independiente, el filósofo y catedrático Javier de Lucas.

Las listas son fruto de la negociación de varias semanas que ha tenido lugar entre el sector más cercano a Puig y los afines al secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos. Las dos familias han pactado los puestos más relevantes de las tres listas para el 28 de abril y han evitado los enfrentamientos para trasmitir así una imagen de unidad de cara a las próximas elecciones, donde es una realidad que los socialistas pueden aspirar a ser la primera fuerza política en la Comunitat después de décadas.