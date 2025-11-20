Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desploma este viernes en plena ola de frío: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos
Antonio Maíllo, coordinador Federal de Izquierda Unida. Virginia Carrasco

Antonio Maíllo será el candidato de 'Por Andalucía' a las autonómicas de 2026

IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz pactan su designación como aspirante de consenso y anunciarán oficialmente la candidatura este viernes en Sevilla

C. P. S.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:47

Comenta

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, encabezará la candidatura de la coalición 'Por Andalucía' en las elecciones autonómicas de 2026. Según ha confirmado Europa ... Press, su nombre ha sido acordado como propuesta de consenso en una mesa de partidos convocada por las formaciones andaluzas que buscan mantener vivo el espacio de confluencia: IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  4. 4 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  5. 5 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  8. 8

    Una discoteca de la Comunitat se cuela entre las 50 mejores del mundo
  9. 9 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna
  10. 10 Un juzgado falla a favor de la Sala Repvblicca en su litigio contra el Ayuntamiento de Mislata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Antonio Maíllo será el candidato de 'Por Andalucía' a las autonómicas de 2026

Antonio Maíllo será el candidato de &#039;Por Andalucía&#039; a las autonómicas de 2026