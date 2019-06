Antifraude paga 13.000 euros por la traducción al español de cuatro leyes El director de Antifraude, Joan Llinares, y el de Les Corts, Enric Morera. / LP La agencia argumenta que el director necesita conocer el contenido para participar en grupos de expertos y realizar aportaciones HÉCTOR ESTEBAN Valencia Domingo, 30 junio 2019, 23:52

No saber inglés se paga. Tanto a nivel profesional como económico. Por eso, la Agencia Valenciana Antifraude ha pagado 13.286 euros por la traducción de cinco documentos –cuatro al español y uno al inglés– sobre distinta normativa para la protección de las personas que denuncian posibles casos de corrupción. Una traducción no jurada –es decir, no realizada por un profesional de una institución oficial– y que viene a resolver las carencias de la agencia en cuestión de idiomas. El director de Antifraude, Joan Llinares, no habla inglés, por lo que necesitaba disponer de unos documentos en español para asistir a un congreso además de la ley de creación de la Agencia en inglés para repartirla entre colegas de organismos de otros países.

Antifraude justifica la traducción en el hecho de que en la actualidad se están convocando mesas de expertos para trabajar en la elaboración de una ley que permita proteger a la persona que denuncia posibles casos de fraude y corrupción. El precio que se ha pagado por la traducción de cada palabra es de 0,0815 euros, y el número total de palabras tras la suma de todos los documentos era de 163.036, por lo que el pago final de Antifraude asciende a 13.286,619 euros. La oferta más económica suma noventa puntos y los diez restantes en función del plazo de entrega. Las empresas interesadas pueden enviar su oferta hasta el 5 de julio.

La necesidad de un servicio para traducir cinco documentos pone en evidencia la falta de manejo en idiomas universales como el inglés en muchos departamentos de la administración valenciana. Llinares necesita conocer el contenido de esa documentación para poder realizar aportaciones en los grupos de trabajo.

El informe más extenso es una es un decreto legislativo italiano del 30 de marzo de 2001 sobre las normas generales de la organización del trabajo en los empleados de las administraciones públicas. Este informe tiene 81.073 palabras. El director de la Agencia Antifraude también quiere conocer el contenido del documento firmado el 30 de noviembre de 2017 sobre la protección de aquellos que presentan una denuncia relativa a casos corrupción. Un documento menos denso de 1.432 palabras.

El segundo documento en extensión corresponde a la normativa francesa. La ley de 9 de diciembre de 2016 relativa a la transparencia, la lucha contra la corrupción y la modernización de la vida económica. Un texto de 58.413 palabras y 168 artículos que Llinares también necesita conocer en profundidad.

La última normativa que necesita Llinares es una ley coreana sobre antifraude de 10.806 palabras. El gasto se completa con la traducción al inglés de la ley valenciana, de 11.302 palabras.