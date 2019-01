El PP amenaza al tripartito con ir al TC por aprobar 150 enmiendas en un día Eva Ortiz junto a Isabel Bonig durante un pleno de Les Corts. / EFE Los partidos del Botànic tramitan de forma acelerada la ley de servicios sociales para tratar de sacarla adelante antes de terminar la legislatura A. CERVELLERA VALENCIA. Jueves, 24 enero 2019, 00:49

La cercanía de las elecciones autonómicas, que se celebrarán el 26 de mayo y que provocarán que Les Corts se disuelvan a finales de marzo, llevó a los partidos firmantes del pacto del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos) a pactar junto a los presupuestos las prioridades legislativas para sacar adelante en las próximas semanas. Entre las seleccionadas figuraba la Ley de Servicios Sociales, que se encuentra aún en fase de tramitación y que durante los últimos días ha avanzado aceleradamente. Una de las consecuencias de estas prisas políticas fue que, en la sesión del 11 de enero, el tripartito presentó y aprobó casi 146 enmiendas en 8 horas de sesión y dejó a la oposición sin la posibilidad de revisarlas y por ello desde el PP han amenazado con ir al Tribunal Constitucional (TC) si no se revisan las deficiencias.

Eva Ortiz, portavoz adjunta de los populares en Les Corts, denunció ayer la precipitación con la que se trabaja en la comisión. Ortiz relató como entre las 9 y las 10 de la mañana en la sesión del día 11 se presentaron nada menos que 90 enmiendas y entre las 12:25 y las 13:27 otras 56 y sólo hubo un breve receso en el que pudieron ser consultadas por encima. Tal y como señaló el PP, esta situación puede haber provocado que se hayan «vulnerado sus derechos fundamentales» al tener que votar sobre unas enmiendas de las que no podían saber su contenido y que no pudieron ser consultadas con los profesionales afectados. Por ello, además de plantear en la misma sesión una suspensión de la misma que no fue atendida, ayer se presentó en la junta de síndics una solicitud de reposición.

Ortiz criticó la «precipitación» de Mónica Oltra y del Consell, que tiene «demasiada prisa» y «se saltan los controles» y remarcó que el lunes finaliza el plazo para que se resuelva el recurso y se vuelvan a votar las 146 enmiendas presentadas el día de la comisión. Además, lamentó el «empecinamiento» de que la ley se vote en el pleno de la próxima semana y no se posponga al siguiente. Si no se atiendes las demandas, la portavoz adjunta adelantó que interpondrán ante el TC un recurso para la defensa de derechos fundamentales por esta «tramitación irregular», y recordó que el PP ya ha ganado once sentencias al Consell esta legislatura en defensa de derechos fundamentales.

Desde la junta de síndics atendieron la petición pero no se pronunciaron sobre ella y la dieron traslado a la mesa de la comisión de política social. A última hora de la tarde de ayer, se notificó que hoy habría una nueva junta que analizará si convoca para este mismo viernes una nueva sesión de la comisión para evitar el recurso antes el TC.

El portavoz socialista, Manolo Mata, aseguró que se va a intentar arreglar este asunto aunque incidió en que el PP busca «el espectáculo» para que se hable de esto y no de la ley de Servicios Sociales. Mata también destacó que las enmiendas que se transaccionan «se hacen a última hora y no da tiempo a hablar con nadie». Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís Mónica Álvaro acusó a los populares de hacer «puro teatro» y de intentar «parar una ley de esta envergadura», y subrayó que las enmiendas se presentaron el día de antes por la tarde y que se suspendió la comisión dos veces para que la estudiaran.