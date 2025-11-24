Alicia Andújar, de azote del bipartidismo a favorita del PSPV Exlíder de UPyD, desde donde criticaba el «bipartidismo imperfecto» y proponía suprimir Diputaciones y fusionar municipios, se afilió al PSPV y ahora es una de las preferidas de la dirección socialista

JC. Ferriol Moya Valencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:35

Alicia Andújar (Valencia, 1972) es diputada del PSPV en Les Corts. Fue uno de los fichajes estrella de Ximo Puig para las candidaturas autonómicas en las elecciones de 2023, donde ocupó el número 12 de la lista en calidad de independiente. Ocho años antes, Andújar había encabezado la lista de UPyD a Les Corts, formación que se había quedado huérfana de líder tras la marcha de Toni Cantó a Ciudadanos. Abogada de profesión, licenciada también en Criminología, se dio de baja de UPyD en abril de 2016. Y parecía que su carrera política –que arrancó en 2011- había sido más que breve, efímera.

Pero no. Andújar ficho por el PSPV, tanto para incorporarse a su candidatura autonómica en 2023 como porque se dio de alta como afiliada al partido. Andújar lleva, por tanto, dos años como militante del partido. Y pese a ese escaso periodo de tiempo, se ha convertido en lo que va de legislatura en una de las piezas clave del grupo socialista de Les Corts. Andújar es una de las diputadas socialistas más activas, tanto en los debates en Les Corts como en redes sociales o los comunicados de prensa que publica el gabinete de prensa del partido que lidera Diana Morant.

Portavoz de emergencias del PSPV y secretaria de la mesa de la comisión de investigación de la dana, Andújar viene aprovechando el debate político en relación con la gestión de la dana para ocupar un espacio público que parece garantizarle su presencia en un sitio destacado en las próximas candidaturas de los socialistas valencianos.

De hecho, ese protagonismo en las filas socialistas durante la primera parte de la legislatura no ha pasado inadvertido. Entre otras razones, porque en el día a día de la actividad parlamentaria se sabe perfectamente que un diputado dispone de mayor o menor protagonismo no únicamente en función de su disposición al trabajo, sino también de la visibilidad que le concede la propia dirección del grupo. Y a esos efectos, Andújar cuenta con todas las bendiciones. El protagonismo de la diputada socialista es muy superior al de la gran mayoría de la treintena de diputados socialistas en Les Corts. Y eso a pesar de su escasa trayectoria como cargo socialista.

De hecho, tan lejos como en abril de 2015, en vísperas de las elecciones autonómicas de ese año, Andújar defendía reformar la Ley Electoral Valenciana para que existiera una circunscripción autonómica única; rebajar del 5 al 3% la barrera electoral para participar en el reparto de escaños en las Corts; la elección directa de alcaldes a doble vuelta; o una atención sanitaria universal para todos los ciudadanos, con independencia que tengan o no los papeles el regla. Sobre este último tema, también defendía la devolución de las competencias de Sanidad al Estado.

Andújar criticaba entonces el «bipartidismo imperfecto» de PP y PSPV que había llevado aparejado «corrupción, puertas giratorias, sobrecostes inmensos e irregulares» y por eso proponía medidas de «regeneración democrática». Así, proponía acabar con el aforamiento y dotar de más medios a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana «para luchar eficazmente contra la corrupción».

Andújar planteaba que las labores de la Sindicatura de Comptes fueran integradas en el Tribunal de Cuentas, así como reforzar los sistemas de intervención, para volver a la «intervención previa», de forma que se controle el gasto antes de realizarse. Además abogaba por suprimir las Diputaciones Provinciales y agencias, organismos, fundaciones y empresas públicas. Alicia Andújar también ve necesario fusiones de municipios, comenzando con los de menos de 5.000 habitantes, para lograr «mayor solidez, autonomía y eficacia» en la administración local. En materia de financiación, Andújar defendía al frente de UPyD una reforma del modelo que suprimiera los «privilegios fiscales» del País Vasco y Navarra y pasar a un sistema «solidario y equitativo».

La mayor parte de esas reivindicaciones han pasado a la historia, porque UPyD es un partido prácticamente desaparecido. Y Andújar, ahora desde el PSPV, no hace bandera de ninguna de ellas. Por el contrario, la diputada socialista defiende con vehemencia las posiciones de su nuevo partido, ocupando espacio y visibilidad que en buena lógica le podría corresponder a diputadas más experimentadas y con mucha más trayectoria en Les Corts y en las propias filas del PSPV.

