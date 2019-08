Alfonso Alonso: «Rivera no quiere coaligarse porque busca sustituir al PP» Alfonso Alonso posa en las calles de Vitoria. :: / BLANCA CASTILLO El presidente del PP vasco afirma que la propuesta de alianza electoral lanzada por Casado no debe implicar la renuncia a los principios del PP AXEL GUERRA Domingo, 1 septiembre 2019, 00:37

SAN SEBASTIÁN. El líder de los populares vascos observa con escepticismo la propuesta electoral de España Suma porque, además de los reparos que ve para Euskadi, los invitados a coaligarse, Ciudadanos y Vox, no quieren dar ese paso.

-¿Han cerrado definitivamente la puerta a una coalición Euskadi Suma para las elecciones autonómicas con Ciudadanos y quizá Vox?

-No veo que haya ningún planteamiento al respecto. Para nosotros hay algunas cuestiones que son irrenunciables, como la defensa de la foralidad y el Concierto Económico. Esa es nuestra línea roja.

«Con Vox se puede llegar a acuerdos puntuales, pero no para hacer una lista electoral conjunta»

-¿Ve factible que Ciudadanos replantee su posición en Euskadi sobre la foralidad y el Concierto Económico como hizo en Navarra?

-En las elecciones municipales hice una oferta a Ciudadanos porque en Navarra habían aceptado el régimen foral. Y puse como condición hacer lo mismo aquí, pero no quisieron y no sacaron representación. Desde luego, nosotros no vamos a variar nuestro proyecto.

-En caso de que Ciudadanos aceptara ese viraje, ¿estarían dispuestos a coaligarse con ellos?

-Sería especular mucho. Hasta dentro de un año no hay elecciones y ellos no tienen ningún cargo representativo aquí.

-¿La coalición puede funcionar en otras comunidades?

-Más allá de los cálculos matemáticos o de los 'sumas' que se puedan formar, hay que dejar clara la postura política. Uno puede tener diferencias, pero los temas principales tienen que estar marcados. Yo de lo que advierto es sobre los asuntos especialmente sensibles en el País Vasco y para el PP vasco.

-¿Y a nivel nacional?

-Pero es que todavía no se ha explorado la propuesta política conjunta que se podría hacer, que tiene que buscar lo común, pero que no puede implicar la renuncia a principios fundamentales para el PP.

-¿Génova se equivoca al apostar por una candidatura nacional que aglutine el voto del centro derecha? ¿Puede el PP recuperar terreno para hacer frente a Pedro Sánchez sin coaligarse con Ciudadanos y Vox?

-Yo creo en el PP. El objetivo es recuperar el espacio que tenía. Es un partido grande y tiene que volver a tener un resultado grande. Esa tiene que ser la prioridad. Desde Madrid quieren unificar el centro derecha y lanzar ese mensaje, pero por otra parte, Ciudadanos y Vox han descartado esa opción. Es evidente que Rivera no quiere coaligarse, que querría sustituir al PP.

-¿Y Vox? ¿Lo descarta como compañero de viaje?

-Es un partido con el que se puede llegar a acuerdos puntuales, pero no para hacer una lista conjunta porque las diferencias que tenemos son grandes y profundas. No veo posibilidad de acuerdo con un partido que, por ejemplo, quiere acabar con las autonomías y el régimen foral y secular del País Vasco y Navarra.

-¿Propuestas como la de España Suma ahondan las diferencias entre el PP nacional y el vasco?

-Apoyamos el proyecto de Pablo Casado, queremos que sea presidente y vamos a contribuir para que lo sea. Para eso tenemos que defender nuestras señas de identidad como vascos dentro del PP y no hay que tener ninguna timidez al hacerlo.