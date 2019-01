Pla alega un viaje al Kilimanjaro para retrasar su declaración en Les Corts Joan Ignasi Pla. / efe La comisión sobre la financiación del PSPV cita por error al exdirectivo de una constructora como si fuera empleado de la empresa Crespo y Gomar BURGUERA Miércoles, 23 enero 2019, 00:28

valencia. El Kilimanjaro dio en los años 50 para un cuento de Ernest Hemingway y una película. Todo vuelve. Setenta años más tarde, el mundo está preocupado porque las eternas nieves del monte africano podrían desaparecer antes de cinco años a causa del cambio climático. Quizá para poderlas ver esa mítica cumbre nevada y, de paso, participar en otra película (o más bien un sainete, el de la comisión de investigación en Les Corts de la financiación del PSPV), el exsecretario general de los socialistas valencianos Joan Ignasi Pla se va de viaje al Kilimanjaro a finales de mes. Su partida coincide con las fechas en que le habían citado para declarar en la Cámara sobre esa financiación judicializada. Por este viaje, Pla ha comunicado su disposición a ir en otro momento a Les Corts y no sumarse, de este modo, a un listado de incomparecientes que son casi muchedumbre. Pla remitió hace semanas una carta al presidente de la Cámara, Enric Morera, para comunicarle que no podrá acudir el 28 de enero a la comisión. El exdirigente socialista hasta adjunta billetes de avión, con el fin de evitar suspicacias. Tanto ha sido el absentismo entre los comparecientes que los responsables de la comisión se están planteando medidas legales. En cualquier caso, estos mismos parlamentarios deberán aplicarse un poco más para, además de luchar contra las ausencias, acertar con el motivo por el cual llaman a los comparecientes. En el caso de Vicente Girbés, ha comunicado a la comisión su intención de acudir, pero no en calidad de extrabajador de Crespo y Gomar, que es como se le citó.

Girbés, que debe comparecer hoy, advierte a la comisión de investigación que, en lo referente a su persona, no han investigado demasiado, pues nunca trabajó en Crespo y Gomar. Girbés era responsable de la constructora Blauverd, investigada también por si en algún momento sufragó algún acto vinculado con los socialistas. Según adelantó ABC, Blauverd costeó, precisamente, la presentación en mayo de 2007 de un libro de discursos y reflexiones de Pla, titulado 'La fuerza de la convicción'. Hoy, Girbés acude a Les Corts mientras el exdirigente socialista prepara las maletas para viajar al Kilimanjaro.