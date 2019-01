Alcaraz apuesta por mantener las políticas de transparencia

Valencia. El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, hizo ayer un balance «positivo» del funcionamiento del portal de transparencia de la Generalitat 'GVA Oberta', que en su tercer aniversario suma 1.213.484 visitas, y defendió, sobre la perdurabilidad del departamento que dirige, que se está «haciendo cosas que tienen que quedarse» en la próxima legislatura. «Lo importante no es el nombre sino las políticas y las políticas, mientras gobierne la izquierda, estarán», remarcó.

Alcaraz se manifestó en estos términos durante una rueda de prensa para exponer el balance del portal en sus tres años de trayectoria y las últimas novedades que ofrecerá está herramienta. Junto al conseller, participó en el acto la directora general de Transparencia y Participación, Aitana Mas. Alcaraz remarcó que 'GVA Oberta' es «la columna vertebral de la política de transparencia que se había prometido y que ha cumplido el Gobierno del Botànic» ido creciendo y continúa creciendo en contenidos nuevos cada día», hasta convertirse en un portal que va «mucho más allá de lo que obliga la ley» y situar la Comunitat como la «más transparente de España» en el ranking de la plataforma Dyntra, como primera región en el ranking de transparencia de esta entidad en 2019, con un 88,83% de cumplimiento de los diferentes indicadores valorados gracias al portal GVA Oberta».

Preguntado por si la conselleria de Transparencia «vino para quedarse», indicó que el PP «siempre decía que era una cosa para perseguirlos» y que «siempre ha dicho que no sirve», pero «nunca dirá 'si el PP gobierna no habrá Conselleria de Transparencia'». «El PP no está para hacer esas cosas», apuntó, antes de agregar: «A ver si tenemos que volver a la época de los Blasco».