El alcalde de Catral y otros tres ediles, investigados por prevaricación EFE Martes, 31 julio 2018, 00:21

Un juzgado investiga al alcalde de Catral, Pedro Zaplana, de Alternativa por Catral (APC), y a tres ediles de su equipo de gobierno, Francisco Manuel Grao y Águeda Pérez, ambos también de APC, y Roberto Llopis, del PSPV, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Así lo recoge el auto emitido por este juzgado tras la denuncia presentada el pasado 12 de abril por el grupo municipal popular de Catral, donde se recogía que el alcalde supuestamente «invitaba» a esos ediles «a las juntas de gobierno, sin ser miembros de ella, para que presuntamente pudieran cobrar un complemento económico».

Los populares, encabezados por Joaquín Lucas, estiman que estos tres ediles, entre los periodos 2013 y 2015 -en el caso de Grao y Llopis- y desde 2015 hasta la actualidad -en el caso de Águeda Pérez-, habrían percibido de «manera fraudulenta 30.160 euros en presuntos sueldos encubiertos, a razón de 130 euros por sesión».

Según un comunicado del PP de Catral, esta práctica resulta «a todas luces ilegal», porque su objetivo no es otro que la «asignación de unas retribuciones económicas devengadas periódicamente y de modo permanente a favor de estos concejales, que no les corresponderían al no ser miembros de la junta de gobierno local», ni estar aprobadas por el pleno.

El PP sostiene que el requisito para el requerimiento de asistencia a las juntas de gobierno es que, en dicho encuentro, se trate asuntos relativos al ámbito de las actividades de las concejalías que dirigen para informar sobre ellos. No obstante, y según la denuncia, los ediles eran invitados «sistemáticamente», se tratase o no de asuntos de sus competencias. El juzgado, a instancias del Ministerio Fiscal, ha acordado declarar la causa como «compleja» para poder prorrogar la instrucción durante 18 meses más.