El PP afirma que Bétera deja material y personal para actos independentistas La dirigente de la CUP catalana Anna Gabriel. / lp El Aplec de Camp de Túria cuenta con la presencia en vídeo de la líder de la CUP Anna Gabriel y el rapero Valtonyc y una exposición sobre los «presos políticos» F. R. VALENCIA. Sábado, 15 septiembre 2018, 00:29

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bétera está arropando unas jornadas independentistas, el VII Aplec de Camp de Túria, según denuncia el PP de la localidad, con la aportación de medios materiales y personal municipal.

Se trata de unas jornadas, que se iniciaron ayer y finalizan hoy, en las que se realiza una exposición sobre «presos políticos en el Estado español», una tertulia titulada «introducción a la deriva represiva del Estado español» en la que estaba previsto que participara anoche a través de un vídeo la dirigente de la CUP catalana autoexiliada en Suiza, Anna Gabriel, o el rapero Valtonyc en la jornada de hoy, también a través de un vídeo.

En la tertulia de hoy, además de la grabación del rapero condenado a tres años de prisión que abandonó España para evitar la cárcel y se marchó a Bélgica, Valtonyc, está previsto que intervenga un diputado de la CUP en el Parlamento catalán, Vidal Aragonés. La exposición sobre los políticos presos es la que fue retirada de la feria Arco que incluía a Junqueras y a 'los Jordis', obra de Santiago Sierra.

El Ayuntamiento de Bétera cuenta con una alcaldesa de Compromís, Cristina Alemany, formación que consiguió seis concejales en los comicios de 2015.

Según destacó la portavoz municipal del PP, Elia Verdevío, el consistorio arropa este «acto independentista» porque cede material municipal a los organizadores del citado 'aplec', como «escenarios, sillas, mesas, personal municipal encargado de la instalación y audio», además del «refuerzo de la policía local», e incluso la limpieza. «Todavía hay personal municipal esta tarde (ayer) realizando el montaje en el parque del Jonqueral», indicó la portavoz popular.

Para el PP de Bétera, un acto como este ya ocasionó varias denuncias en una localidad vecina, la Pobla de Vallbona, «por desperfectos en la vía pública, así como varios altercados». Y criticó que cuenta «con la autorización y permiso cómplice del propio Ayuntamiento de Bétera, gobernado por Compromís», destacaron.

Lo que desconocen los populares es lo que va a costar a los vecinos de Bétera el despliegue municipal en los actos a favor de los independentistas catalanes de ayer y hoy. «En septiembre no tenemos pleno en el Ayuntamiento. Lo preguntaremos en el de octubre», afirmó la concejal popular.

Elia Verdevío destacó que el Ayuntamiento de Bétera, «desde los últimos años riega con miles de euros a la asociación independentista 'El Ateneu'», una cifra que elevó «a unos 3.000 euros», y como parece que no está satisfecho con esta financiación «también colabora en el acto con la cesión de material municipal» en un evento «que ya contó con una recaudación de fondos para los mal llamados 'presos políticos' el pasado 9 de agosto» en un acto organizado por el Ateneu.

El VII Aplec de Camp de Túria se realiza coincidiendo con la Feria del Comercio de la localidad, un hecho que también fue denunciado por el PP de Bétera.

Los populares de esta localidad afirman que el actual equipo de gobierno «no se conforma con apoyar este tipo de actividades, sino que, además, lo financia y fomenta con recursos y espacios municipales». «Nos oponemos rotundamente a que espacios y recursos públicos sean utilizados de dicha manera», incidieron desde el PP local.

La portavoz popular hizo hincapié en que la celebración de eventos como el de este fin de semana ocasionan «enfrentamientos entre vecinos, porque aquí no queremos actos independentistas y el aplec es apología del independentismo».

«Esta no es nuestra guerra. El PP está luchando por que no haya confrontación. En Bétera estamos a favor de la unidad de España, no a favor del independentismo. El jueves ya demostramos, en una concentración con un centenar de personas ante el ayuntamiento, que no queremos actos independentistas aquí», indicó Elia Verdevío.