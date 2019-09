Adsuara cede y se personará en las causas judiciales del PPCV contra la Diputación BURGUERA Martes, 1 octubre 2019, 00:55

valencia. Juan Ramón Adsuara, portavoz del PP en la Diputación de Valencia y presidente de la gestora que dirige el partido en la provincia, se personará en las causas judiciales iniciadas por su partido durante la legislatura pasada en la corporación provincial. Así se acordó ayer en la reunión que se mantuvo para desatascar un tema que llevaba enquistado semanas, lo que había generado cierta perplejidad ya no solo entre los dirigentes regionales populares, sino incluso entre algunos destacados políticos de la formación que han apoyado a Adsuara durante los últimos meses. Fuentes del entorno del presidente provincial afirman que no había ningún problema en que el dirigente pusiese su firma al frente de las denuncias que el PP interpuso en los juzgados en temas de relevancia, como las querellas contra el expresidente de la Diputación, el exsocialista Jorge Rodríguez y alcalde de Ontinyent, a cuenta del 'caso Alquería', así como las impulsadas en relación a la gestión de Xavier Rius, diputado responsable del área de Cultura y portavoz del grupo de Compromís en la institución provincial. El alcalde de Alfafar no acudió a una reunión celebrada por los diputados del grupo popular de la corporación para abordar la personación de los populares en causas penales, lo cual generó un profundo malestar en algunos sectores del partido.

A causa del retraso en la toma de decisiones, la representación de los populares ante los juzgados todavía recae sobre la exportavoz Mari Carmen Contelles, que se reincorporó a la actividad privada hace meses y que actualmente no ocupa ningún cargo público vinculado a la Diputación de Valencia. Adsuara justificó entonces su ausencia de la reunión en que se abordaría la personación en las causas judiciales al afirmar que encabeza el gobierno local de una población de más de 20.000 habitantes y por ello «delega funciones en otros compañeros».

Pese a ello, el portavoz popular insistió que las causas judiciales continúan siendo «una prioridad» para su formación y justificó el retraso con el argumento de que han aparecido problemas «de tipo técnico y jurídico» que han dilatado los plazos iniciales. A raíz de esa resistencia de Adsuara, en el seno del PP se dispararon las especulaciones en relación a la futura continuidad del alcalde de Alfafar como portavoz del grupo provincial, un asunto que no se debatirá de manera definitiva hasta después de las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.