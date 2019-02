El adelanto electoral de Sánchez gana partidarios en la Comunitat Pedro Sánchez y Ximo Puig, en un mitin celebrado en Valencia. / EFE Al centro derecha le gusta acercar el debate nacional a la cita de 26 de mayo, y algunos cargos del PSPV defienden que las generales sean antes «por si salen mal» JC. F. M. Miércoles, 13 febrero 2019, 00:57

¿Globo sonda o amenaza real? La filtración este lunes de que Pedro Sánchez podría inclinarse finalmente por un adelanto de las elecciones generales a la vista de que no podrá sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2019 reactivo ayer el debate en la Comunitat respecto a la conveniencia o no de la decisión. ¿A quién favorecería un eventual convocatoria el próximo mes de abril -las últimas especulaciones apuntan al día 28-? En clave valenciana, ¿quién se vería más perjudicado?

La movilización del domingo como termómetro político

Dirigentes del PP tienen muchas dudas de que Sánchez adelante comicios antes del 26-M

Los resultados de las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre, con el triunfo del centro derecha que desalojó al PSOE del Gobierno de Andalucía tras 36 años al frente de la Junta supone el referente electoral más cercano para observar los próximos comicios. La movilización del pasado domingo en la Plaza de Colón contra el Gobierno de Sánchez por su gestión del desafío independentista confirma la movilización del del electorado de PP, Cs y Vox. El amago de adelanto de comicios de Sánchez parece ir en contra de la lógica sostenida por el PSOE, después de meses sosteniendo su voluntad de tratar de agotar la legislatura. El portazo que el independentismo dará previsiblemente hoy a los presupuestos supone el reconocimiento de una derrota política. Desde esa óptica, el centro derecha afrontaría en mejores condiciones esos comicios.

Un triunfo de la derecha para estimular el voto progresista

Aunque existe variedad de criterios, dirigentes del PSPV consultados consideran que el escenario ideal pasaría por un adelanto electoral de las generales, que permitiría que los comicios del 26-M abordaran en mayor medida el debate de la gestión autonómica. «Si la gente va a castigar a Sánchez, mejor que le castigue a él y no a todos», señala un diputado socialista partidario de que las generales pasen por delante de autonómicas y municipales. «A mí no me interesa juntarlas», añade. De hecho, considera que el triunfo del centro derecha podría servir para reactivar al electorado progresista, que sería así consciente de la movilización del voto de derecha y del riesgo de perder muchas de las instituciones conquistadas en 2015. La misma fuente entiende, al mismo tiempo, que ese adelanto electoral y la cercanía del 26 de mayo impediría que el partido pudiera abrir un debate interno en el que se le pidieran responsabilidades a Sánchez por los resultados. «El adelanto de las generales es lo que nos vendría mejor. ¿Mi sensación? Aguantará todo lo que pueda», se concluye.

La derecha quiere una campaña en clave nacional

Desde el PP valenciano se considera poco probable un adelanto electoral en abril, por razones de oportunidad política para Sánchez -«no tiene ningún éxito político que exhibir»- y por el maremagnum que supondría solapar las generales con las autonómicas, municipales y europeas. «Otra cosa es que las haga coincidir con el 26 de mayo», se señala. La opción del superdomingo sí que es contemplada como una opción «más real» por los populares valencianos, que en ese caso consideran que el debate nacional se apoderará de todos los comicios. «El coqueteo de Sánchez con los independentistas le pasará factura a todo el PSOE» se da por hecho. La tesis oficial de los populares apunta a que cuanto más se retrasen las generales, mejor para el centro derecha. «A octubre -la otra opción sobre la mesa de posible convocatoria electoral- Sánchez aún llegaría más desgastado incluso», se zanja.

Cs, convencido de que le favorece el adelanto

La formación de Albert Rivera no ha dejado de pedir adelanto de elecciones desde la misma moción de censura de Sánchez a Rajoy. «No nos creemos nada de lo que diga (el líder del PSOE) pero con Sánchez en el poder, cualquier adelanto electoral es beneficioso», se señala desde esa formación. Cs es consciente de que es uno de los partidos que se ve más beneficiado de que el debate nacional sea la clave en estos comicios. «Cualquier escenario que acerque las autonómicas a las generales viene bien», se admite.

Compromís, en contra del superdomingo

Lo verbalizó ayer el diputado nacional Joan Baldoví, pero es la posición conocida de la coalición que lidera Mónica Oltra. Favorece la campaña en clave regional, donde se pueda poner en valor la gestión del Botánico y los casos de corrupción vinculados al PP. Sumar autonómicas y municipales es la clave para los nacionalistas, que anclan buena parte de sus apoyos en el apoyo municipalista. «Sería una mala idea -juntar elecciones-, ya que los alcaldes y presidentes de comunidades autónomas deben tener la oportunidad de defender su trabajo», dijo ayer Baldoví.

Vox considera posible repetir el resultado andaluz

La formación que lidera Santiago Abascal salió el domingo a la calle junto a PP y Cs para exigir el adelanto electoral. Vox está convencido de que en la Comunitat se puede repetir el resultado del 2 de diciembre en Andalucía. Incluso con más fuerza dada la gestión de Sánchez con Cataluña.

Podemos no ve otra opción que el adelanto electoral

La formación morada asume que el Gobierno de Sánchez está decidido a adelantar comicios. Y reconoce con preocupación el desgaste generado por la marcha de Íñigo Errejón tras sumarse a la plataforma que encabeza Manuela Carmena. Adelantados o en su fecha, las perspectivas electorales del partido de Pablo Iglesias parecen conducirse a la baja. Y en la Comunitat Valenciana el horizonte no es más favorable.