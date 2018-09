Cs acusa a PP y PSOE de permitir al nacionalismo arrinconar el castellano Socialistas, PNV, los independentistas catalanes y Compromís rechazan la iniciativa contra la exigencia del requisito lingüístico BURGUERA Miércoles, 26 septiembre 2018, 01:06

Valencia. Ciudadanos mantuvo ayer un tenso debate con los partidos nacionalistas con motivo de una iniciativa parlamentaria en el Congreso en la que se proponía que el requisito lingüístico no sea obligatorio para acceder a empleos públicos, sino un mérito. No obstante, la formación naranja no se contentó con señalar a siglas como ERC, PNV o Compromís, sino que cargó contra los dos partidos hegemónicos durante los últimos 40 años, PP y PSOE, por considerar que habían actuado con complicidad a la hora de permitir una «limpieza lingüística» en el arrinconamiento del castellano en las regiones donde conviven dos lenguas cooficiales. Los populares, a pesar de las críticas del diputado de Ciudadanos Toni Cantó de «mirar hacia otro lado» frente a las políticas de los nacionalistas, han apoyado una proposición de ley rechazada con los votos en contra de PSOE, Podemos, el PNV, Compromís y los partidos independentistas catalanes.

Cantó subió a la tribuna de oradores del Congreso con munición para todos: nacionalistas vascos, gallegos, catalanes, valencianos, populares, socialistas... En el caso de la Comunitat, el diputado de Ciudadanos afeó al PSOE que hayan cedido la conselleria de Educación, algo que Cantó considera una concesión habitual socialista en todos los gobiernos regionales donde comparte mandato junto con los nacionalistas. En relación al requisito lingüístico, desde Cs se aventuró la idea de que en tierras valencianas «pronto comenzará la diáspora educativa», en relación a los profesores que tendrán que buscar empleo en otras regiones al no cumplir con el requisito. En este sentido, Cantó apeló al PSPV a que defienda a los castellanohablantes frente a Compromís.

Sin embargo, Cantó no se quedó ahí, en la crítica al PSOE. También señaló al PP. A los populares les reprochó «cobardía» por permitir al nacionalismo ir conquistando cotas de poder en el ámbito de la educación pública. Desde Ciudadanos se acusó al PP de «mirar hacia otro lado». Cantó arremetió contra la «concesión del bipartidismo» frente al «empuje nacionalista».

Toni Cantó

El diputado nacional del PP por Castellón, Miguel Barrachina, fue el encargado de intervenir en el debate, y aunque su partido anunció que apoyaría la iniciativa, no se ahorró aconsejar a Cantó más «humildad» en sus afirmaciones. El presidente provincial de los populares en Castellón le recordó al diputado de Ciudadanos que él sí que vive en la Comunitat y que su partido está combatiendo judicialmente las medidas de las políticas lingüísticas del Consell. Barrachina recalcó que el PP actúa «en solitario» contra las actuaciones de la conselleria que dirige el nacionalista Vicent Marzà, de Compromís. Precisamente, uno de los más duros en su réplica a Cantó fue el diputado Joan Baldoví, portavoz de la coalición nacionalista valenciana en el Congreso. El diputado de Compromís acusó a Cantó de estar «enfermo de odio», y le reprochó que considere el valenciano una lengua de segunda categoría. Baldovía acusó a Ciudadanos de actuar «de mala fe» y a través del «juego sucio» que supone presentar una proposición de ley «con un tufo a centralismo rancio inspirado en el Decreto de Nueva Planta».