El PP acusa a Nomdedéu de culpar a su asesor en su declaración ante el juez

Castellón/Valencia. El grupo popular del Ayuntamiento de Castellón acusó a Enric Nomdedéu, que declaró ayer como investigado por falsedad y malversación, de culpar a su asesor en su declaración ante el magistrado. El PP, que ejerce la acusación, consideró que tanto Nomdedéu como la vicealcaldesa Ali Brancal intentan evadir su culpa ante la evidencia de que se utilizaron fondos públicos y medios del consistorio para enviar propaganda electoral de Compromís en las elecciones Europeas de 2014.

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Castellón, Juan Pérez Macián recordó que fue «el PP el que puso en conocimiento los hechos, el presunto uso ilícito del correo del grupo municipal. «Confiamos en la Justicia y esperamos que se esclarezcan a la mayor brevedad posible», remarcó. No obstante, apuntó que, independientemente del proceso judicial y las responsabilidades que de él se deriven, existe la responsabilidad política y ética, «y de esta es plenamente responsable la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco». «Ya está bien de dar lecciones de moralidad. Ya está bien de pedir responsabilidades políticas solo cuando afectan a la oposición. Ahora es cuando debe demostrarlas», añadió.

Por su parte, Nomdedéu, aseguró sentirse «muy tranquilo» tras declarar en el juzgado de instrucción 2 de Castellón. A su salida de los juzgados, donde ambos prestó declaración durante media hora, Nomdedéu señaló, al ser preguntado por los medios si estaba tranquilo: «Si no has hecho nada malo, no tienes por qué ponerte nervioso». «Hemos contestado a todas las preguntas de las dos partes y de la jueza y estamos muy satisfechos» sentenció.