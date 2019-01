Albert Rivera presenta en Valencia su alternativa moderada contra el nacionalismo del tripartito

Albert Rivera ha cerrado el acto en Valencia de 'España Ciudadana'. El líder de Cs ha asegurado que no dejará de trabajar para que esta España ciudadana llegue a La Moncloa. El diputado ha subrayado la necesidad de estar unidos, la importancia de la educación y de debatir acerca del futuro de las pensiones, de la llegada de las empresas, de la precariedad laboral, las listas de espera en Sanidad y de cómo luchar contra la corrupción... «Hablemos de España y de los españoles», ha propuesto. El líder de Ciudadanos no ha dudado en criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está «empeñado» en perpetuarse y para ello «ha roto los puentes con los moderados y se ha unido con los separatistas». Según su diagnóstico, el problema es Sánchez y hay que «echarle con las urnas».

El líder de Cs ha manifestado su deseo de un acuerdo entre constitucionalistas para llegar al Gobierno. «Y lo vamos a hacer desde el liberalismo», ha proclamado. El máximo responsable de la formación, en clave valenciana, ha elogiado el papel de Cantó y su decisión de concurrir a las primarias en la Comunitat. Ha ensalzado su defensa de la Comunitat, su valentía y su lucha contra los independentistas. «Hace falta un gran equipo dirigido por Toni Cantó». Rivera ha lamentado el peligro del nacionalismo, que es que se «contagia». Por eso ha deseado un gobierno que no entregue la educación a los nacionalistas, «quitar las zarpas del nacionalismo de la escuela». De ahí, la importancia de que Cs gobierne en los lugares donde el nacionalismo se ha instalado, como en la región valenciana. «Queremos ser la alternativa moderada al tripartito, sin complejos», ha resumido. «No se puede gobernar España sin tener el apoyo de los valencianos», ha admitido casi en la clausura de su discurso.

Toni Cantó anuncia que se presentará a las primarias de Cs para ser candidato a la Generalitat

Una tímida lluvia no ha deslucido el acto de Ciudadanos en pleno centro de Valencia. La convocatoria, bajo la marca España Ciudadana, plataforma civil vinculada a la formación política, ha reunido a un buen número de fieles alrededor de la figura del líder Albert Rivera. Cerca de las doce y media de la mañana, con el retraso habitual de este tipo de eventos, ha dado comienzo el acto en la plaza del Patriarca de Valencia. Rivera ha llegado escoltado de Toni Cantó y Fernando Giner, las caras más reconocidas de la formación en la Comunitat. Les acompañaba María Muñoz, economista que ya ha participado en otros actos de Ciudadanos. Ha sido ella, precisamente, la que ha tomado la palabra en primer lugar. La profesional ha recordado que los carriles bicis y las calles peatonales están muy bien, pero hay que subrayar lo primordial. En este sentido, ha lamentado las trabas del Gobierno a las inversiones extranjeras. «No podemos vivir con prejuicios. La inversión trae riqueza, empleo y prosperidad», ha resumido.

La lluvia ha hecho acto de presencia durante el acto de España Ciudadana en Valencia. / Manuel Molines

Toni Cantó ha sido el encargado de continuar con las intervenciones antes de que saliera Rivera. El anuncio más importante ha sido que se presentará como candidato a las primarias del partido. Una declaración que salvo sorpresa mayúscula le convierte en candidato de Cs a la Generalitat. El diputado ha rechazado a todos aquellos que buscan enfrentar a los ciudadanos, volver a la época de las trincheras. Ha criticado al PSPV por declararle persona non grata a Rivera y a él mismo por no apoyar la pantomima: «Pensábamos que Mata, monchito Mata, se había equivocado». Pero, según él, no rectificaron. «No vamos a permitir que el pancatalanismo se instale en la Comunitat», ha anunciado.