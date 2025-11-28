Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Koldo guarda silencio ante el juez el día después de entrar en prisión
Yassine Kanjaa, el presunto yihadista que irrumpió con un machete en dos iglesias de Algeciras y asesinó al sacristán Diego Valencia Efe

Absuelto por esquizofrenia el supuesto yihadista que asesinó al sacristán de Algeciras

La Audiencia Nacional descarta el carácter terrorista de los ataques de Kanjaa y ordena su ingreso en un centro especializado por un máximo de 30 años al aprecia la «eximente completa de alteración psiquiátrica»

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:55

Comenta

La Audiencia Nacional ha absuelto al acusado de asesinar a un sacristán en Algeciras el 25 de enero de 2023 y de causar heridas a ... otras dos personas al apreciar la eximente completa de alteración psiquiátrica en el momento de los hechos, si bien ordena su internamiento por un plazo máximo de 30 años en un establecimiento psiquiátrico penitenciario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 32 de años en un accidente de tráfico en Cullera
  2. 2 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  3. 3 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  4. 4 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6

    El Circ de Nadal devolverá las entradas a 4.500 espectadores al no poder inaugurar las funciones este viernes en Valencia
  7. 7

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  8. 8

    Consum celebra su 50 aniversario: de 600 clientes a 5 millones
  9. 9 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  10. 10 Un año y medio de cárcel por amenazar y agredir a un médico de Cullera por el color de su piel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Absuelto por esquizofrenia el supuesto yihadista que asesinó al sacristán de Algeciras

Absuelto por esquizofrenia el supuesto yihadista que asesinó al sacristán de Algeciras