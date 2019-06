El PP abre el debate sobre sus congresos Isabel Bonig, presidenta del PPCV. / J. Signes Los cónclaves pendientes podrían tener lugar tras el verano o retrasarse a 2020El partido evita descartar que las asambleas locales que dependen de la dirección autonómica se celebren antes que el provincial de Valencia A. CERVELLERA VALENCIA. Martes, 4 junio 2019, 23:50

Abrir o no el debate sobre los liderazgos internos del PP valenciano. Los populares se plantean estos días la necesidad de convocar el congreso provincial de Valencia, los comarcales y los locales que llevan paralizados desde hace dos años, cuando las direcciones nacional y autonómica decidieron pactar para establecer una gestora que tomara las riendas de la estructura provincial después de un fuerte enfrentamiento entre el entonces presidente y hoy miembro de la cúpula estatal, Vicente Betoret, y la portavoz en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles. Una vez impuesta esta gestora no sólo quedó paralizado el congreso provincial sino también los comarcales y locales debido a que la tradición dice que se deben celebrar de mayor rango a menor.

En el seno del PP existen dirigentes que recuerdan que ya se ha cumplido la premisa de que la gestora debía permanecer hasta que pasaran las elecciones autonómicas y locales. Fuentes de la formación apuntan que una vez hayan terminado las negociaciones para los sucesivos gobiernos y pase el verano es un buen momento para abrir el melón. Pero esta posición no es unánime en la formación ya que otras voces insisten que, tras los malos resultados cosechados en las últimas elecciones, apostar por los procesos internos puede traer consecuecias negativas que podrían desgastar más aún a los populares y, por ello, abogan por que los cónclaves no se celebren hasta 2020, cuando se espera que las aguas estén más calmadas.

Otras fuentes de los populares valencianos también apuntan que no se descarta un cambio de postura para que los congresos comarcales y locales se celebren antes que el provincial. Esta situación podría ser posible ya que estas asambleas son convocadas por la dirección autonómica y no la estatal, que si apuesta por abrir esta puerta también tendría que llevar a cabo estos procesos en otros territorios como Madrid, donde la gestora también está al mando del partido y se podrían reabrir heridas.

La gestora de la provincia de Valencia, después de que se cesara al exdiputado Rubén Moreno (que no apoyó a Pablo Casado cuando se debatía la sucesión), está encabezada por Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar, y de momento es el favorito para liderar el partido cuando se convoque el congreso. El PP en la provincia de Valencia ha sufrido un batacazo electoral en toda regla y ha logrado un 23,41% de los votos (más de cuatro puntos menos que en 2015) y la única población significativa donde ha logrado una mayoría absoluta es Alfafar, por lo que la figura de Adsuara ha salido reforzada en las elecciones. Sin embargo, no se descarta que al cónclave se pueda presentar algún dirigente afín al expresidente Vicente Betoret, ahora centrado en Madrid. Una situación que podría volver a abrir un enfrentamiento interno aunque todo parece indicar que no se llegará al extremo que se vivió hace dos años con Betoret y Contelles.

Ciudad de Valencia

En la ciudad de Valencia el órgano provisional que se impuso está hoy en manos en María José Català, la que fuera candidata del PP a la Alcaldía de Valencia, después de que el diputado Luis Santamaría renunciase al cargo. Su liderazgo en el partido parece indiscutible pero tampoco se descarta que puedan presentarse otros aspirantes. A nivel comarcal las situaciones son muy variadas y aquí si que podrían haber más enfrentamientos pero no tendrían el calado de lo que puede suceder en Valencia capital y provincia. Una situación que refuerza la tesis de que estos congresos deberían celebrarse en el corto plazo.