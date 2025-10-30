Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha querido dejar clara su posición respecto al president de la Genealitat, Carlos Mazón. Las críticas arrecian sobre ... el jefe del Consel y líder del PPCV. Dirigentes de la izquierda, pero también personajes televisivos de todo tipo, incluidos miembros de Operación Triunfo. Mientras la cúpula nacional del PP se centra en la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, el líder voxista ha roto una lanza por Mazón en redes sociales.

«Es repugnante contemplar la mascarada que organizó ayer Moncloa para conseguir el linchamiento de Carlos Mazón y, ¡a la vez!, el indulto de Pedro Sánchez», indica Abascal en X.

«Vox ha exigido explicaciones y responsabilidades al señor Mazón por su gestión en la Dana. Y lo hemos hecho y lo hacemos en parlamentos y en cualquier otro lugar donde tenga derecho a la defensa», asegura el presidente nacional del partido que ha acompañado a Mazón en el Consell durante un año y que, posteriormente, ha negociado los presupuestos de la Generalitat que se aprobaron el pasado mes de mayo.

Abascal asegura que «de ninguna manera nos vamos a sumar al linchamiento que patrocina el mafioso de la Moncloa, que demuestra una vez más que es capaz de toda violencia para ocultar su responsabilidad criminal. Y que no se le olvide a nadie: Sánchez es el primer y principal responsable, por acción y por omisión, de la tragedia de Valencia».

Finalmente, el líder de Vox se ha dirigido a los dirigentes del PP: «Y, por último , ante este linchamiento a Carlos Mazón , qué pena y qué vergüenza contemplar a todos los suyos atemorizados ante Sánchez, incluso algunos de ellos sumándose al linchamiento».