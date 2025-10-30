Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»

El líder nacional de Vox asegura que las críticas contra el president de la Generalitat buscan tapar la responsabilidad de Sánchez en la dana y que los dirigente populares participan en el «linchamiento»

Burguera

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:48

Comenta

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha querido dejar clara su posición respecto al president de la Genealitat, Carlos Mazón. Las críticas arrecian sobre ... el jefe del Consel y líder del PPCV. Dirigentes de la izquierda, pero también personajes televisivos de todo tipo, incluidos miembros de Operación Triunfo. Mientras la cúpula nacional del PP se centra en la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, el líder voxista ha roto una lanza por Mazón en redes sociales.

