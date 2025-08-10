Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Santiago Abascal Efe

Abascal ataca a la Conferencia Episcopal tras sus críticas por al veto de actos islámicos en Jumilla

«No sé si su postura se debe a los ingresos públicos o con los casos de pederastia, que la tienen absolutamente amordazada» afirma el líder de Vox

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:19

El presidente de Vox, Santiago Abascal, arremetió con dureza este domingo contra la Conferencia Episcopal después de que los obispos criticaran el veto del PP ... y Vox a los actos de carácter islámico en espacios públicos en la localidad murciana de Jumilla.

