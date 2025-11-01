Ábalos, en las listas de 2023: la orden de Sánchez que el PSPV acató

«Nuestro partido es un partido federal y las propuestas que se hacen parten de las federaciones, en este caso el PSPV, quien propuso a ... Ábalos como candidato a las listas avalado por el Comité Federal». Las palabras son de Pedro Sánchez, y la pronunció el jueves en el transcurso de su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo. El dirigente socialista se refería a la incorporación del exministro valenciano y exnúmero 3 del PSOE en la candidatura socialista al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 2023.

Y formalmente fue así. El reglamento del PSOE recoge el procedimiento para la elaboración de las candidaturas electorales de ese partido. En lo que a las listas para las elecciones generales se refiere, la propuesta parte de la dirección provincial, informa a la ejecutiva autonómica y finalmente esas propuestas se ratifican en la comisión federal de listas.

Pero que el aspecto formal sea ese no impide que las razones por las que se toman las decisiones sean otras. Como ocurre siempre, todos los partidos decidieron sus candidaturas para las generales de julio de 2023 sólo unas semanas antes de esa cita con las urnas.

Sánchez se apartó este jueves de la presencia de Ábalos en la lista del PSOE al Congreso por la circunscripción de Valencia, y le endosó esa decisión al PSPV, dirigido aún entonces por Ximo Puig. Las listas para las generales se hicieron después de las autonómicas del 28 de mayo, aquellas en las que el PSOE perdió buena parte de su poder territorial autonómico y que provocó la reacción de Sánchez con una convocatoria inmediata a las urnas para el mes de julio.

Las listas para las generales se perfilaron justo después de la derrota de Puig en las autonómicas

Las maquinarias de los partidos se pusieron en marcha. La dirección provincial de Valencia incorporó en el número dos a José Luis Ábalos, sólo por detrás de la ministra Diana Morant, que encabezó la candidatura. ¿Decisión de la ejecutiva provincial dirigida por Carlos Fernández Bielsa? En realidad no. La presencia de Ábalos en esa lista, tal y como él mimso ha reconocido en alguna ocasión a sus más estrechos colaboradores, fue consecuencia de la 'reconciliación' con Sánchez después de que éste le enseñara la puerta de salida en el verano de 2021 del ministerio de Fomento y de la secretaría de Organización del PSOE.

Esa decisión, la de su salida del ministerio y de la dirección del partido, nunca acabó de ser bien explicada. La realidad es que Ábalos pasó de ser una de las figuras de referencia del PSOE a desaparecer del primer plano político. Su presencia en programas políticos y de debate se redujo a cero, y también dejó de comparecer ante los medios para informar de las reuniones de al ejecutiva.

Todo aquel veto a Ábalos comenzó a suavizarse varios meses después. El dirigente valenciano, tras su salida del cargo, evitó cargar contra la dirección de su partido, plegó velas, y decidió esperar a que el viento volviera a soplar a favor. La relación con Sánchez, que inicialmente se redujo a cero, volvió paulatinamente a reconducirse, con algún mensaje de whatsapp y con los comentarios en redes sociales del dirigente valenciano, siempre a favor de la tesis de su partido. Poco a poco, Ábalos volvió a aparecer en alguna tertulia de televisión, en espacios de debate político, asumiendo de nuevo el rol de portavoz de las tesis de la dirección de su partido. Sin llegar a hablar de rehbilitación, el dirigente valenciano al menos sí que se vio de nuevo tenido en cuenta. Incluso trasladó alguna reflexión política a Sánchez que éste le agradeció.

El caso es que, como consecuencia de aquel acercamiento, Sánchez –o quizá Santos Cerdán por orden de éste- trasladó la necesidad de que Ábalos repitiera como diputado en el Congreso, y así lo admitió Ábalos en privado. El número uno de la lista tenía que ser para la ministra de Ciencia, pero a partir de ahí, el exnúmero tres del PSOE podía ocupar cualquier puesto. Fue el número 2, y Ábalos resultó elegido diputado.

Ferraz dio orden de repescar a Ábalos en la lista para el Congreso por detrás de la ministra Morant

Este jueves, Sánchez quiso quitarse de en medio de la presencia en la candidatura del exministro, ahora que la investigación del caso Koldo pone al político valenciano en una situación judicial más que comprometida. Pero la realidad es que sostener que la decisión fue de la federación socialista dirigida por Puig resulta escasamente cercano a la realidad. Puig y Ábalos nunca sintonizaron en exceso en el seno del PSPV. Y aunque el expresident se acercó a Sánchez desde que éste alcanzó la Moncloa en 2028 –en buena medida gracias a la mediación de Ábalos-, la propuesta de candidatura para las generales, al menos en sus primeros puestos, siempre era decidida por la dirección federal.

De hecho, en esa convocatoria se pudo comprobar la pérdida de poder orgánico de Ximo Puig, que acababa de perder las elecciones autonómicas ante el PP de Carlos Mazón. La dirección provincial del PSPV de Valencia dirigida por Fernández Bielsa elevó una propuesta de candidatura que incluía, para el Senado, a Juan Antonio Sagredo.

Puig maniobró para que Alfred Boix le sustituyera pero finalmente Ferraz tumbó su propuesta y el alcalde de Paterna se quedó con el puesto en la lista. Ni que decir tiene que la propuesta que hizo la federación socialista valenciana, informando la lista remitida por la dirección provincial, fue convenientemente descartada por el PSOE.