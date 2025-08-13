Aagesen cifra en 14 los incendios forestales activos en 7 comunidades La ministra de Transición Ecológica apunta que varios podrían haber sido provocados y alerta de que la ola de calor complica la extinción

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha cifrado en 14 los incendios forestales que permanecen activos en siete comunidades autónomas. A la espera de que se confirmen las causas, la titular del departamento ha indicado que se estima que varios de ellos han sido provocados «por su virulencia».

«Todos están bajo investigación, todavía es precipitado, prematuro tener la cuantificación de cuántos han sido provocados, pero sobre varios de ellos se tiene bastante intuición de que pueden haberlo sido por la virulencia y cómo han evolucionado», ha explicado Aagesen en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

La ministra ha evitado precisar el número de hectáreas afectadas y ha reconocido que, aunque la situación es «inferior a lo visto años anteriores» en extensión, «en cuanto a focos y cantidad de incendios es mucho mayor». Ha defendido los medios desplegados en la extinción y ha advertido de que, si la actual ola de calor se prolonga hasta el próximo lunes, se convertirá en «la tercera más larga desde que hay registros», un factor que dificulta las labores contra el fuego.

Aagesen ha adelantado que, por el momento, no tiene previsto visitar las áreas afectadas por los incendios, alegando que centra sus esfuerzos en la coordinación con las comunidades autónomas. «Estamos centrados en que toda esa ayuda esté disponible y al servicio de las comunidades para las distintas necesidades que están aflorando», ha señalado.

La vicepresidenta tercera ha precisado que ella o cualquier miembro del Gobierno se desplazarán allí donde su presencia sea «útil» y «positiva», aunque considera que ahora «toca que los profesionales puedan trabajar en esa extinción, evitando cualquier tipo de distracción».

En cuanto a la polémica por los tuits del ministro de Transportes, Óscar Puente, Aagesen ha evitado entrar en el debate, pero ha reivindicado el «conocimiento del territorio» del exalcalde de Valladolid y ha subrayado que su respuesta ante esta crisis es «unidad, coordinación y trabajo conjunto para lograr la extinción».

