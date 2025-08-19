Más de 300 escritores denuncian el uso partidista del valenciano y los recortes de Vox a la AVL

Un total de 321 escritores y escritoras de la Comunitat han hecho público un manifiesto en el que expresan su «absoluto rechazo» a las «agresiones ... de diversa índole» que consideran que está sufriendo el valenciano «en los últimos tiempos». El texto reclama que la lengua propia quede «fuera de todo debate partidista» y pide a los ayuntamientos, la Generalitat y las diputaciones que dejen de utilizarla como «arma de agresión política».

El manifiesto, firmado por autores de «diversas sensibilidades y preferencias políticas, sociales y lingüísticas», subraya que lo que une a todos ellos es «un mismo oficio y una misma herramienta: nuestra lengua». Los escritores denuncian el «arrinconamiento» que, a su juicio, sufre el valenciano con las nuevas normativas educativas, un ámbito en el que hasta ahora se aspiraba a «cierta normalidad». Asimismo, critican los «intentos de minorización» dentro de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, responsable de la radiotelevisión pública À Punt.

Las reclamaciones que hacen los escritores en su manifiesto coinciden con los recortes presupuestarios que Vox ha impuesto al PP en materia cultural y lingüística para garantizar su apoyo a los presupuestos de 2025. La extrema derecha ha logrado reducir drásticamente los fondos destinados a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), creada por Eduardo Zaplana y respaldada en su día por unanimidad.

La institución normativa ha pasado de contar con 1,2 millones de euros para actividades de fomento de la lengua a apenas 133.000 euros, un recorte que, según advirtió en un informe remitido a Les Corts, puede «hacer inviable la misma existencia de la institución». El síndic de Vox llegó a declarar abiertamente: «Queremos estrangularla».

Estos recortes no se limitan a la AVL: afectan también a editoriales como Bromera, a fundaciones como FULL —dedicada a promover la lectura en valenciano— y a las partidas de promoción social del idioma, reducidas en medio millón de euros. Mientras tanto, los presupuestos incrementan las ayudas a entidades secesionistas contrarias a la unidad del catalán y el valenciano, como Lo Rat Penat o la Real Academia de Cultura Valenciana, así como a iniciativas de promoción de la tauromaquia.

En el documento, los autores reclaman que las cuestiones «estrictamente gramaticales» se debatan únicamente en el marco de instituciones académicas como la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) o las universidades, y no en la esfera pública o en redes sociales. También aprovechan el manifiesto para demostrar su «apoyo firme» a la AVL, a la que consideran el organismo garante de la normativa lingüística en la Comunitat, y reclaman que pueda continuar con su labor «sin presiones políticas y con los recursos necesarios».

Finalmente, advierten que el uso partidista del valenciano no solo ataca al adversario político, sino también a los propios hablantes, lo que «facilita el abandono de la lengua por percibirse como problemática». En este sentido, recuerdan que algunas dinámicas actuales evocan «épocas de prohibiciones lingüísticas» como las vividas durante la dictadura franquista.