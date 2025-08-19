Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Protestas contra los recortes en las escuelas oficiales de idiomas JLBort

Más de 300 escritores denuncian el uso partidista del valenciano y los recortes de Vox a la AVL

Los autores denuncian el «arrinconamiento» del valenciano en la educación y en À Punt y reclaman que las cuestiones lingüísticas se resuelvan en el ámbito académico, no en el político

Alejandra Carrillo

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 01:06

Un total de 321 escritores y escritoras de la Comunitat han hecho público un manifiesto en el que expresan su «absoluto rechazo» a las «agresiones ... de diversa índole» que consideran que está sufriendo el valenciano «en los últimos tiempos». El texto reclama que la lengua propia quede «fuera de todo debate partidista» y pide a los ayuntamientos, la Generalitat y las diputaciones que dejen de utilizarla como «arma de agresión política».

