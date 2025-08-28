150 escritores firman un manifiesto en defensa de la RACV y el topónimo 'Valéncia' Aluden a criterios filológicos e históricos, defienden la decisión del Ayuntamiento y cargan contra la AVL como «factor de conflicto»

Redacción Jueves, 28 de agosto 2025, 11:24 Comenta Compartir

La batalla de la lengua no conoce treguas. Si hace una semana eran más de 300 los escritores que anunciaban un frente común en defensa de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), llega ahora la réplica. La Associació d'Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA) hizo pública ayer la adhesión de más de 150 intelectuales al 'Manifest dels Escritors i Escritores en Defensa de la Llengua Valenciana', documento que refuerza el uso del topónimo 'Valéncia', respalda la decisión del Ayuntamiento de recuperarlo y reclama garantías para que no se discrimine a los autores que escriben en la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV).

El manifiesto se estructura en seis puntos. El primero de ellos incide en el respaldo a la decisión municipal, recordando que 'Valéncia' ya fue de uso institucional en los años treinta del siglo pasado y es un topónimo «reivindicado históricamente por el valencianismo cultural».

A continuación alude el manifiesto a los criterios filológicos e históricos. Argumenta que la forma con 'e' cerrada responde a la fonética propia y tradicional de todas las comarcas valencianas, «a diferencia de la variante 'València', vinculada a la pronunciación catalana».

En tercer lugar, los firmantes rechazan la «manipulación política». Subrayan que la adopción oficial del topónimo 'Valéncia' no debe ser reducida a un enfrentamiento partidista, sino que ha de entenderse como el paso «simbólico y necesario» para dignificar la lengua valenciana.

Arremete a continuación el documento contra la AVL, a la que atribuye un papel decisivo como «factor principal de conflicto, inseguridad lingüística e infravaloración del valenciano vernáculo por parte de los propios valencianoparlantes».

Defiende en su quinto punto el documento el derecho a la libertad científica y de expresión, condenando el uso del insulto y la tergiversación en el ámbito universitario contra investigadores que defienden la forma 'Valéncia'. «También se reivindica –sostiene– el derecho de los valencianos a codificar y preservar su lengua de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, sin presiones externas, y se reconoce el debate público como medio imprescindible para resolver el conflicto».

El último punto del manifiesto supone un reconocimiento a la RACV y la normativa valenciana. Por todo ello, los firmantes exigen que se blinde legalmente el derecho a usar la normativa de esta institución sin discriminación, que se la reconozca, al igual que a Lo Rat Penat, como entidad normativa de referencia, y que se asegure la presencia de versiones valencianas propias en la enseñanza, la administración, Internet y los medios de comunicación.