'Zona Cero Pantallas' en Bonaire para concienciar sobre su uso

Bonaire llevará a cabo toda una campaña de concienciación ciudadana sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en niños. De hecho, de acuerdo con diversos estudios, en la provincia de Valencia se estima que más de 220.000 niños de entre 0 y 11 años podrían estar expuestos a un uso abusivo de pantallas.

El tiempo recomendado de pantallas en niños va desde cero minutos en niños menores de 2 años, a 20 minutos al día para aquellos entre 2 y 6 años o un máximo de una hora diaria hasta los 11 años. Los efectos que tiene la utilización excesiva de pantallas en los menores de 11 años incluyen: dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo por luz azul o excitación, retrasos en habla, atención, agresividad, ansiedad, estrés, déficit de atención, sedentarismo, sobrepeso, o miopía, entre otros efectos.

Por ello, y en su labor de ser parte activa de la sociedad, del 5 al 13 de septiembre, el centro comercial Bonaire llevará a cabo una campaña de concienciación que comprenderá desde charlas en colegios a charlas de expertos e influencers especializados en desarrollo infantil o actividades gratuitas en familia.

La campaña 'Zona Cero Pantallas' contará en Bonaire con la presencia de Lucía Galán Bertrand, conocida como Lucía, Mi Pediatra, médica especializada en pediatría, divulgadora y autora de varios libros de referencia sobre crianza y salud infantil. Reconocida por su cercanía y rigor, Lucía

Mañana, a partir de las 18:00 horas, Lucía ofrecerá en Bonaire una charla gratuita en la que abordará los efectos del uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes, desde las consecuencias para su desarrollo físico y emocional hasta estrategias prácticas para un uso equilibrado de la tecnología en el hogar.

La sesión incluirá ejemplos reales, consejos aplicables en el día a día y un turno de preguntas para que las familias asistentes puedan resolver sus dudas directamente con la experta. Además, participará en una mesa redonda que se hará a continuación en la que también se abrirá un turno de preguntas. Posteriormente, desde las 20:00 horas estará firmando libros en FNAC Bonaire.

Semana de actividades

Además de la charla de Lucía, Mi Pediatra, la campaña Zona Cero Pantallas desarrollará durante toda la semana en Bonaire un completo programa de actividades gratuitas para concienciar sobre un uso saludable de la tecnología en la infancia. Habrá charlas en colegios a cargo de pediatras y expertos locales, el 'Reto Zona Cero Pantallas' -una experiencia en la que las familias podrán dejar sus móviles en taquillas y sumar minutos sin pantallas para ganar premios o una zona de juegos analógicos.