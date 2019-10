El Yeti de 'Abominable'

Una nueva criatura está dispuesta a conquistar los corazones desde la gran pantalla, su nombre es Everest y su país es China, el escenario de 'Abominable', la nueva cinta de animación que llega a los cines desde este viernes con un argumento más actual que nunca.

Everest es un joven e inseguro Yeti que se pierde en las calles de una metrópoli de China y busca refugio en una azotea, hasta que Yi, una adolescente que precisamente sueña con llegar al monte Everest, lo encuentra en su edificio y decide emprender un viaje junto a él para reunirlo con su familia.

Así arranca 'Abominable', un filme en el que Hollywood ha vuelto a inspirarse en la cultura y el paisaje de China tras el éxito de películas como 'Kung Fu Panda' y 'How to Train Your Dragon' y que, pensada para toda la familia, explora puntos tan actuales como el feminismo y el respeto por la naturaleza.

Para sumergir a todo el equipo en el universo por el que viajan los personajes protagonistas, los estudios en los que 'Abominable' se creó fueron decorados con elementos y motivos típicos del gigante asiático, tal y como pudo comprobar Efe en una visita durante los últimos meses de producción. El resultado es una película con factura de Hollywood pero con atmósfera del gigante asiático.