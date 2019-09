Yarza, pasión por la cocina Manu Yarza y Alicia Soler. / lpNéstor Vaquaro. El restaurante ofrece una sólida carta con excelentes productos de mercado PEDRO G. MOCHOLÍ VALENCIA. Viernes, 20 septiembre 2019, 00:35

Que no les detenga la edad de Manu Yarza que con apenas 28 años lleva a sus espaldas una sólida y concienzuda experiencia, y es capaz de ofrecer una sólida cocina de mercado y producto; una de las mejores que puedes encontrar hoy en Valencia capital.Cómo muchos jóvenes de esta generación, Manu no inició su formación cómo cocinero, sino estudiando veterinario, pero al poco tiempo se dio cuenta que su futuro laboral no iba a estar lejos de los animales, pero mirándolos desde otra perspectiva.

A los pocos meses ya estaba en la escuela de hostelería dando rienda suelta a su felicidad y formándose como cocinero, y con un gran futuro en su horizonte.

De su paso por Ca Sento y el posterior 543, y del final de Óleo, consiguió el afinamiento necesario para lanzarse al reto de abrir propio establecimiento.

Antes de abrir Yarza, abrió Gula (en C/ Blasco Ibáñez), pero su destino ya estaba escrito, y al poco tiempo abrió el definitivo Yarza en El Ensanche valenciano.

Lo primero que te llama la atención cuando miras su carta o las recomendaciones del día es lo ajustado y concienzudos que encuentras los precios. Está claro que los tiempos vividos a finales de la década pasada y parte en ésta, ha hecho que los jóvenes cocineros piensen más cómo empresarios y cocineros, intentando dar de comer de manera maravillosa a un precio muy ajustado. La felicidad culinaria no tiene porqué agujerear tu bolsillo y economía.

Y esa es la sensación que encuentras en Yarza cuando te sientas y echas una primera ojeada a la carta.

Esos ajuste los encontramos en las primeras líneas en dónde observamos que productos cómo las croquetas, las anchoas y algunos bocados se pueden pedir de manera unitaria, y así poderlos probar, sin necesidad de hundirte en una ración de 6 piezas.

De las entradas destacamos la variedad de croquetas; de jamón, y las de pollo. En ambas, la bechamel es fina, delicada y equilibrada, con el ingrediente necesario para que le trasmita el sabor ideal y refinado. Al igual que el buñuelo de bacalao, el que más me recuerda al antiguo Ca Sento, sobre todo por lo etéreo de la masa, una cuestión fundamental, y por cómo nos lo presenta Manu, estoy convencido que debió de hacer legiones de los mismos para conseguir tan afinado y delicioso resultado.

Sensación de ligereza

Y esa misma sensación la encontramos en las ortiguillas rebozadas, crujientes por fuera, y jugosas en su interior, preservando todos los aromas yodados y marinos que posee.

Se habrán dado cuenta que todos los primeros bocados que he ido tomando son rebozados o fritos, y les tengo que reconocer que la sensación de ligereza que encuentro es idílica; ni un regusto aceitoso, ni de pesadez. Sensaciones que se consiguen gracias a las pautas que sigue Manu; aceite de calidad (AOVE), temperatura de la freidora, y que cada tres frituras, se cambia el aceite. Tan simple y a veces tan complejos, pero estas son las pautas que se siguen en las cocinas de Yarza para conseguir esas sensaciones tan livianas.

Muy rico el Pepito de Titaina, dónde ofrece un tomate muy bien confitado y acompañado por una buena toyina de 'zorra'.

Sin embargo, al Steak Tartare le falta "punch", pegada, queda muy soso y nada especiado, manda en exceso la carne cruda. Otro de los productos que Manu trabaja con gran precisión son las cocochas; a la parrilla, al pil-pil o rebozadas. Las pido rebozadas, y la jugosidad y la gelatinosidad que me encuentro en cada bocado es excepcional, sugerente y sobre todo inolvidable. Podría alimentarme solamente con este producto tan delicado de la merluza.

Aunque en mi última visita no tenía, las espardeñes (llongos) suelen ser un fijo entre sus propuestas. Las elabora en sartén, consiguiendo un gran punto de melosidad.

La oferta de pescados suele ser amplia, y se basa en los pescados que llegan de la subasta, por lo que en muchas ocasiones no encontraremos pescados, que si que habían en la visita anterior, aún así, es fácil encontrar buenos Meros, Dentón, San Pedro o Urta. De su paso por Ca Sento rescata las colas de rape, al igual que los arroces de perol; marinero o de montaña.

Para finalizar (estaba lloviendo) le pedí La Manitas de Cerdo en Trinxat , y hay que reconocer que consigue un plato gulesco y untuoso. El toque gulesco lo consigue gracias a la gelatina propia que posee la manita y que Manu consigue casi caramelizarla, dándole una sensación de intensidad que se equilibra gracias a las ramas de brócoli, y al puré de patata que utiliza cómo guarnición. Un plato que deseas que nunca se acabe.

De los postres o dulces destaco su tarta de queso, y sobre todo la Tatín de manzana y helado Mascarpone.

Muy buena bodega a unos precios muy ajustados, por lo que puedes acompañar tan impecable producto, con un excelente vinos sin que la factura se desborde. Manu Yarza rescata una cocina de mercado y producto con sensatez y sentido común. Es consciente que el producto que él trabaja no es barato, pero sus numerosas propuestas hacen que puedas disfrutar de una excelente comida, hacerte una factura a medida, sin inquietar tu economía.

Junto a él y llevando la sala encontramos a su pareja, Alicia Soler que desarrolla una labor muy profesional. Felicidades.

Yarza. C/ Ciscar, 47. Telf. 963952011. Valencia.