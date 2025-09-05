Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Xirivella vivirá una tarde de música para recordar. GPS

Xirivella vivirá el 2000 Fest Tardeo Remember

La cita tiene lugar mañana sábado dentro de las fiestas patronales

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:25

GPS. Xirivella vibrará mañana a partir de las 18:00 horas al ritmo de los grandes himnos de los 90 y 2000 con la llegada del 2000 Fest Tardeo Remember convertido ya en marca registrada y en una de las citas más esperadas por los amantes de la música remember. Con entrada libre y dentro del programa oficial de las fiestas locales, la propuesta promete una tarde-noche cargada de energía, nostalgia y mucha fiesta.

El evento tendrá lugar en el recinto Espai i Festín (Calle Horta s/n, frente al campo de fútbol), que se transformará en un punto de encuentro para quienes quieren volver a bailar la banda sonora de su vida. No es casualidad: cada edición de este festival ha cosechado un éxito masivo en diferentes localidades de la Comunitat Valenciana, consolidándose como el tardeo musical por excelencia.

Su secreto está en una fórmula que nunca falla: los hits de toda una generación, una producción técnica de primer nivel y un público fiel dispuesto a dejarse llevar por la emoción de los recuerdos compartidos. El cartel de esta edición es toda una declaración de intenciones. Sobre el escenario pasarán nombres imprescindibles de la escena valenciana: Vicente Ferrer (Bananas / Homenaje a la Ruta), Jesús Brisa (Espiral), DJ Joan (ProDj), InmaEyes (Dona Festival / Parque Cabecera), Sergi Val (Sonido de Valencia Remember de Les Arts) y Raquel Cardona, conocida como DJ K (Masía).

A todo ello se sumará un montaje espectacular de sonido, iluminación, efectos y escenografía, diseñado para que la experiencia sea total. Además, el recinto contará con zona gastronómica permanente, servicios sanitarios y de seguridad, así como personal de admisión. Xirivella se prepara, así, para convertirse en epicentro del remember valenciano.

Te puede interesar

