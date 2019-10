Woody Allen regresa a los cines con 'Día de lluvia en Nueva York' Timothée Chalamet y Elle Fanning en el filme. / lp La película cuenta con un reparto estelar formado por Timothée Chalamet, Elle Fanning y Selena Gómez GPS Jueves, 10 octubre 2019, 23:39

Este segundo viernes de octubre viene marcado por el estreno de 'Un día en Nueva York', la nueva cinta dirigida por Woody Allen. La película cuenta con un reparto estelar formado por Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gómez, Jude Law, Diego Luna y Liev Schreiber. Se trata de una nueva incursión del cineasta en la comedia romántica en la que dos amantes de la universidad pasan un fin de semana especial en Nueva York en el que se verán envueltos en problemas.

El viaje de los protagonistas (Timothée Chalamet) y Ashleigh (Elle Fanning) se precipita debido al encargo que ésta recibe por parte del periódico de su Universidad: entrevistar en Manhattan a su director de cine preferido, Roland Pollard (Liev Schreiber). Gatsby, neoyorquino orgulloso de su ciudad, ansía llevar a Ashleigh a sus lugares predilectos. Oriunda de Arizona, Ashleigh no ha estado en la ciudad desde niña.

Desafortunadamente, el día de la entrevista de Ashleigh con Pollard coincide con una fiesta que da la madre de Gatsby, y que éste está decidido a perderse. Gatsby no se lleva bien con sus adinerados padres, en particular con su madre (Cherry Jones), debido a las expectativas que han depositado en él a lo largo de toda su vida. Allá donde ellos entienden el dinero como un símbolo sagrado del estatus social, Gatsby juega con él despreocupadamente. «El juego no es una cuestión de dinero para Gatsby», dice Woody Allen. «Tiene un talento natural para eso, es algo muy seductor y adictivo. El dinero viene y se va fácilmente, para él no significa nada».

Igual que su homónimo en la novela de F. Scott Fitzgerald, Gatsby es una criatura de otro tiempo.