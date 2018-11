Vuelven los calçots al Asador Monte Mayor

Reconozco que los calçots, un vegetal más dentro de la gran huerta española se han convertido por su idiosincrasia, en un producto de gran demanda cuando llega esta época del año. En el Asador Monte Mayor, Javier Soriano y Geno, han sabido mantenerlos desde hace años, sirviéndolos en una teja de barro para mantener la temperatura. Han ido perfeccionando las salsas que los acompañan, las cuales le aportan más jugosidad de la que posee el propio vegetal.

En un principio ofrecían la típica salsa romescu y el tradicional all i oli, pero muy comprometidos con el cliente, y buscando siempre sorprenderlo, han ampliado la variedad con el all i oli de ajo negro (impecable), y manteniendo el all i oli de membrillo. Para garantizarse su suministro, y para que la calidad sea notable, hace unos años Javier comenzó a cultivarlos él mismo en unos terrenos muy próximos al restaurante. Y ese cultivo, hay que reconocer que ha incidido en garantizar una mayor calidad.

Así que todas las mañanas, antes de ir al asador, acude al campo y con minuciosidad va seleccionando las unidades que pasarán por las llamas vivas, acabando en la mesas de los clientes.

Así comenzamos el menú de calçots, que continúa con las alcachofas a la brasa, otra de las grandes verduras que encontramos en nuestra huerta, y que elaboradas a la brasa, alcanza otra dimensión de sabor y textura. Con las buenas brasas y ascuas que se manejan en Monte Mayor el menú continúa con embutidos caseros; morcillas, longanizas y chuletas de cordero lechal que se deshacen en el paladar.

Además no podemos olvidar que la carta de Monte Mayor está completada con deliciosos platos: conejo al ajillo, caracoles al estilo Amparín o el Foie braseado con manzana verde. Ahora que las setas están también en temporada, todos los días podemos encontrar un buen surtido. También se trabaja a conciencia el bacalao, ofreciendo sus cocochas, y por supuesto su lomos.

Asador Monte Mayor. Ctra. Manises-Ribarroja, Km 7. Urbanización Monte Mayor. Telf. 961548081- 637823476. Manises.