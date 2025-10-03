Vuelve a La Marina el Love to Rock Carolina Durante, Iván Ferreiro, Lori Meyers, Zahara y Sienna son los cabezas de cartelde esta sexta edición

LUIS URIOS IBÁÑEZ Viernes, 3 de octubre 2025, 00:17 Comenta Compartir

Carolina Durante, Lori Meyers, Iván Ferreiro, Zahara y Sienna encabezan el cartel del Love to Rock este año. Una sexta edición marcada por la consolidación de este festival que desembarcará en La Marina de Valencia el viernes 10 y sábado 11 de octubre. Buena gastronomía, artistas consagrados, nuevos talentos y algunos de los mejores DJs de la ciudad se darán cita el próximo viernes y sábado. Los abonos de grada ya están agotados, pero todavía quedan entradas de día.

El Love to Rock lleva seis años creciendo de manera paulatina. Sergi Almiñana, codirector del festival, comenta que siempre se han mantenido fieles a la idea inicial, que se basaba en dar vida a un festival con aire alternativo, sin masificaciones ni excesos etílicos. Por ese motivo, en el Love to Rock tiene cabida la gastronomía (chefs con estrella Michelin estarán cocinando platos populares en la zona de food trucks), así como la presencia de niños en el apartado Love to Kids, donde los más pequeños pueden pasar el día mientras sus padres disfruten del festival.

Programación

El viernes 10 de octubre, entre las 19:00 horas y las 01:30 de la madrugada, actuarán Lori Meyers, Iván Ferreiro, Zahara, Sienna, San Tosielo, Bruto y Valiente Bosque. Por la zona de DJs pasarán Isaac Corrales, Bea Miau, Fat Gordon, Giorgio Bonetti y Obtuso.

El sábado 11 de octubre, desde la mañana, el cartel será: Fangoria, Carolina Durante, Shinova, Biznaga, Santero y los Muchachos, Los Invaders, Vera Fauna, La Milagrosa, Puño Dragón, Hoonine, Calivvla, Huracán Romántica, Karaoke Rock Band y Balancea. En la parte de DJs, repetirá Fat Gordon y Obtuso y estarán Jajajers, Colin Peters, DJ Theo, Pablo Cebrián, Toxicosmos y Sugar Mami.

Love to Food

Esta sexta edición, tal y como explica Almiñana, también ha dado un paso más en lo que respecta a su oferta gastronómica. Contará con chefs de primer nivel y propuestas variadas. El 10 de octubre estarán presentes en Love to Food Germán Carrizo, Diego Laso e Ismael Cano; y el 11 de octubre será el turno de Rakel Cernicharo, Junior Franco, Rafa Morales, Roger Julián y de nuevo Ismael Cano.

Germán Carrizo, del restaurante Fierro, preparará su choripán con chimichurri de algas. Diego Laso, del restaurante Momiji Atelier, se decantará por uno de sus platos estrella: el temaki de anguila. Por su parte, Raquel Cernicharo, del restaurante Karak, elaborará su croquetón al estilo Raquel. Junior Franco, de Paraíso Travel, cocinará su sandwich cubano, elaborado con pan crujiente, cerdo asado, jamón, queso suizo, pepinillos y mostaza.

El menú continúa con Roger Julián, que ha trabajado en restaurantes de la talla de La Sucursal o Evo y preparará su brioche de boniato y calabaza relleno de costilla asada. Y por último, el chef Ismael Cano de Maillard Brasas, ofrecerá una amplia variedad de recetas utilizando como hilo conductor el horno y las brasas.

Fin de temporada

El Love to Rock pone fin a la temporada de festivales de una forma muy amable. Sergi Almiñana cuenta que esa siempre ha sido su intención: «Buscamos que sea un espacio muy amable, sin agobios, que cuide los detalles». Además de esto, desde la organización siempre han buscado que los artistas puedan hacer conciertos completos, no excesivamente cortos, como suele ocurrir en los festivales.

El público, añade Almiñana, se está consolidando tras cinco ediciones. Este año, un tercio de los asistentes vendrá de fuera de Valencia. «Muchísimas personas de otras ciudades han visto que es un gran plan que invita a pasar un fin de semana en la ciudad», aduce.

La idea del codirector del festival es continuar por esta senda de crecimiento y conseguir que Love to Rock se convierta en un festival de referencia en Valencia. Todo sin olvidar su apartado gastronómico (seña de identidad del evento) y esa condición alternativa que lo hace tan reconocible.