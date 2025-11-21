Vuelve la magia de la Navidad a Bonaire con la música en directo de Sandra Valero

Suplementos Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:15 Compartir

La Navidad más esperada vuelve a Bonaire. El centro comercial dará la bienvenida a las fiestas el próximo viernes 21 de noviembre con un gran evento que inaugurará oficialmente la temporada más mágica del año.

La cantante Sandra Valero, representante de España en Eurovisión Junior 2023 y una de las voces jóvenes más prometedoras del panorama nacional, ofrecerá un concierto en directo a las 19:00 horas con temas de su nuevo disco, villancicos y temas de Disney, incluido su gran éxito LOVIU. La artista será también la encargada del tradicional encendido de luces de Bonaire.

Durante todo el mes de diciembre y hasta el 5 de enero, Bonaire ha preparado un amplio programa de actividades gratuitas para toda la familia, donde la música, la creatividad y la magia navideña serán protagonistas.

Así, durante los fines de semana de noviembre y diciembre, las familias podrán disfrutar de propuestas como La máquina de música en Navidad, un espectáculo musical lleno de humor y valores; el Navibingo, un juego donde cada casilla esconde regalos y descuentos en las tiendas del centro; o la Gincana ¡Salva a Papá Noel!, una aventura en la que los más pequeños deberán superar pruebas y resolver misterios para rescatar a Papá Noel antes de que sea demasiado tarde. Además, la experiencia inmersiva Trineo VR permitirá sobrevolar tejados y deslizarse por chimeneas para ayudar a Papá Noel a repartir regalos.

Esta Navidad Bonaire contará nuevamente con FunBox, el parque hinchable más grande del mundo, con más de 4.000 m2 donde grandes y pequeños podrán disfrutar de una experiencia completa de diversión familiar. El parque, que abrirá sus puertas del 21 de noviembre hasta el 18 de enero, cuenta con 10 áreas de juego diferentes y con atracciones como el Desafío Montañoso, la Battle Beam, el Ninja Wall y su increíble tobogán de 7 metros de altura. Horarios y más información en la web.

La ilusión continúa con Papá Noel y los Reyes Magos

Del 5 al 24 de diciembre, Bonaire acogerá La Casa de Papá Noel, donde los más pequeños podrán entregar sus cartas y hacerse fotos en un original fotomatón con accesorios navideños.

A partir del 26 de diciembre y hasta el 5 de enero, será el turno de La Casa de los Reyes Magos, un espacio donde los niños podrán conocer a Sus Majestades y dejar sus deseos para el nuevo año.

El espíritu navideño se completará con el Tren Navideño, que recorrerá el centro bajo el gran árbol iluminado, y con las travesuras del Elfo Travieso, que esconderá pistas por las tiendas del centro con premios y descuentos exclusivos.

Como cierre de la programación, el 3 de enero el escenario de Bonaire recibirá a Béty Dumitru, joven cantante valenciana que conquistó al público en La Voz Kids España 2023, en un concierto en directo para despedir las fiestas.

Además, Con motivo de la campaña de Navidad, Bonaire abrirá también los domingos 30 de noviembre, 8, 14 y 21 de diciembre y 4 de enero para que los visitantes puedan disfrutar de la programación y realizar sus compras navideñas.

Consulta toda la programación, horarios y condiciones en bonaire.es

Sobre Bonaire

Bonaire, propiedad de Castellana Properties, es el centro comercial más grande de la Comunidad Valenciana. Reúne la oferta comercial más completa y exclusiva de Valencia, con más de 150 tiendas que incluyen marcas como Victoria's Secret, Primark, Lefties, Hollister, H&M, Zara y muchas más.

Con cerca de 30.000 metros cuadrados dedicados al ocio y la gastronomía, Las Terrazas de Bonaire acogen conceptos gastronómicos que no suelen encontrarse en otros centros comerciales ofreciendo la perfecta fusión entre la cocina internacional y la cocina local y de vanguardia.

Con sus 12 salas, Cinesa Luxe Bonaire forma parte de una completa oferta de experiencias de ocio que el centro comercial ofrece a sus clientes y que, junto con la programación de actividades para todos los públicos de Las Terrazas, la bolera, y JumpYard, un parque de aventuras indoor de 3.000 m², conforman uno de los destinos preferidos en Valencia.

Programación (fechas y horarios)

Noviembre

Viernes, 21 de noviembre

De 19h a 20h - Concierto de Sandra Valero y encendido de luces donde cantaremos juntos canciones mágicas de Disney, villancicos, temas de su nuevo disco y el gran éxito 'LOVIU'.

Sábado, 22 de noviembre

De 18h a 19h - La máquina de música en Navidad: espectáculo navideño musicalizado, repleto de humor, canciones y valores, donde grandes y pequeños aprenderán que la amistad, la cooperación y la magia de la música hacen que todo sea posible.

Viernes, 28 de noviembre

De 18h a 19:30h – Navibingo: podrás disfrutar de rondas rápidas, cartones con las tiendas de Bonaire y descuentos, regalos y merchandising exclusivo en cada casilla. ¡Ven y participa en el Navibingo!

Sábado, 29 de noviembre

De 12:30h a 14h – Gincana ¡salva a Papá Noel!: solo un grupo valiente de niños y niñas podrá resolver los misterios, superar las pruebas y encontrar las pistas que lleven hasta Papá Noel, ¡hasta de que sea demasiado tarde! ¿Serás capaz de superar todos los retos y salvar la Navidad?

De 17h a 21h – Trineo VR: ¡súbete a nuestro Trineo VR y vive la magia de repartir regalos desde las alturas! Con las gafas Meta Quest 3, los participantes sobrevolarán los tejados y caerán por las chimeneas de todas las casas, sintiendo la emoción de ser un auténtico ayudante de Papá Noel.

De 18h a 19h – Navidad de cuento: los más peques podrán disfrutar de cuentos, canciones y mucha magia para dar la bienvenida a la Navidad.

Domingo, 30 de noviembre

De 17h a 21h – Trineo VR

De 17h a 19h – Taller de adornos navideños: los más peques podrán diseñar adornos originales para el árbol o para regalar, mientras se divierten y despiertan su lado más creativo. ¡Harán brillar la Navidad!

Diciembre

La casa de Papá Noel: todos los niños y sus familias podrán dejar su carta a Papá Noel y divertirse en un fotomatón original y divertido con gafas de sol y otros accesorios.

Fechas y horarios:

5, 8, 12, 14 y 19 de diciembre: de 17h a 21h

6, 13, 20, 21, 23 y 24 de diciembre: de 12h a 14h y de 16h a 21h

Tren navideño: los más peques podrán disfrutar de un paseo mágico que pasará frente a la Casa de la Navidad para saludar a Papá Noel y atravesará bajo el gran árbol iluminado.

Fechas y horarios:

5, 8, 12, 14, 19, 22 de diciembre: de 12h a 14h

6, 13, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 de diciembre: de 12h a 14h y de 16h a 21h

Trineo VR

Fechas: 6, 8, 13, 14, 20, 21 y 27 de diciembre

Horarios: sábados, festivos y domingos de apertura · 17h – 21h

Elfo Travieso: los niños y sus familias podrán seguir las pistas del Elfo Travieso, que durante tres semanas se enconderá en diferentes tiendas del C.C. Bonaire. Escaneando su QR con la app de Bonaire, podrán acceder al Rincón del Elfo para recibir un Saco Mágico con regalos y descuentos exclusivos.

Fechas: 5, 6, 12, 13, 19 y 20 de diciembre

Horarios: viernes y sábados: de 17h a 21h

La casa de los Reyes Magos: todos los niños y sus familias podrán dejar su carta al Rey Mago y divertirse en un fotomatón original y divertido con gafas de sol y otros accesorios.

Fechas y horarios:

26, 27, 29, 30, 31 de diciembre: de 12h a 14h y de 16h a 21h

Enero

Concierto de Béty Dumitru: joven cantante de Valencia que, con tan solo 13 años, participó en 'La Voz Kids España 2023' interpretando 'Bohemian Rhapsody', logrando que los cuatro coaches se giraran.

Fecha y horario: sábado, 3 de enero, de 19h a 20h.

La casa de los Reyes Magos

Fechas y horarios:

2, 3, 4 y 5 de enero: de 12h a 14h y de 16h a 21h

Tren navideño:

Fechas y horarios:

2, 4 y 5 de enero: de 12h a 14h y de 16h a 21h

3 de enero: de 12h a 14h y de 15h a 19h

Trineo VR

Fechas y horario:

3 y 4 de enero: de 17h a 21h

FUNBOX:

El parque abrirá sus puertas del 21 de noviembre hasta el 18 de enero.

Horarios y más información en la web