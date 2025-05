Vivir el vino sin filtros, nueva campaña de la DO Utiel-Requena

CH.F. Jueves, 29 de mayo 2025, 23:31 Comenta Compartir

La Denominación de Origen Utiel-Requena presentó su nueva campaña de comunicación bajo un enfoque claro y directo: conectar con las personas de forma honesta, accesible y sin artificios. Una campaña que recoge el testigo de las anteriores, como la de 'BRIN-DO' en 2022, centrada en modernizar el lenguaje de la Denominación y conectar con el público joven, o la de 'El Sentido de la Vid' en 2023, que profundizaba en el valor de la historia, el prestigio y el territorio. Ahora, en 2025, es el momento de dar un paso más y consolidar una marca que no solo se reconoce por su tradición vitivinícola, sino también por su capacidad para mirar al futuro sin perder la esencia.

La nueva propuesta busca hablar de tú a tú, con una voz clara, fresca y sin artificios, que refleje los valores actuales del vino y de quienes lo disfrutan. Se apoya en tres conceptos clave: los vinos sin complejos, las raíces conscientes y los horizontes abiertos.

Se habla de vinos sin complejos porque el vino se entiende, se disfruta y se comparte con naturalidad. Ser una marca cercana y desenfadada permitirá conectar con un público más amplio sin perder la credibilidad ni calidad. Se trata de reivindicar el placer de brindar sin necesidad de aparentar, de hacer del vino una experiencia cotidiana pero especial.

En cuanto al concepto de raíces conscientes, porque la autenticidad nace del origen y del respeto por el entorno. Esta filosofía, unida a una apuesta clara por la sostenibilidad, define la manera de hacer vino de las bodegas inscritas en la DO. La tradición se vive como una fuente de valor, no como una carga, y se combina con una mirada sensible a los retos medioambientales del presente.

Mientras que desde la Denominación de Origen Utiel-Requena se piensa en horizontes abiertos porque hay una voluntad firme de crecer más allá del ámbito local y expandir la marca nacional e internacionalmente. El carácter exportador, la calidad consolidada y la diferenciación basada en la variedad autóctona Bobal permiten mirar al mundo con confianza y ambición.

En definitiva, esta campaña es una invitación a disfrutar del vino sin prejuicios, a conectar con nuestras raíces de forma consciente y a mirar con ambición más allá de nuestras fronteras.