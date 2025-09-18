Vive Valencia a través de rutas de arte y diseño

GPS Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:56 Comenta Compartir

Valencia guarda secretos que no siempre se ven a simple vista. Y qué mejor manera de descubrirlos que a través de una experiencia donde el arte y el diseño se convierten en guías. Con 'València Art & Design Walks', la ciudad se abre como un museo al aire libre que combina arte contemporáneo, arquitectura vanguardista y diseño.

Durante dos horas y media, cada paseo revela rincones inesperados: desde galerías de renombre como Cuatro, Benlliure, Alba Cabrera, Ana Serratosa, House of Chappaz, Set Espai D'Art, Vangar o Luis Adelantado, hasta espacios donde el diseño cobra vida como el Espai Guastavino del CTAV, el Mercado de Colón, el Jardín de las Espérides, Gnomo Ruzafa o Pelayo Gastro Trinquet.

Lo que hace especial es que no hay dos rutas iguales. Cada viernes y sábado, en grupos reducidos y con la pasión de un guía experto, se descubren también murales, detalles urbanos y esas esquinas menos transitadas que muestran la esencia más creativa de Valencia. Y aún hay sorpresas: encuentros con artistas locales y un obsequio final, que puede incluir una degustación, un producto local o incluso una pieza de diseño. Porque aquí cada paseo se convierte en una pequeña obra de arte.