Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este jueves entrega 4.814.180,10 euros a un acertante en la localidad de uno de los mejores futbolistas del mundo
Una de las exposiciones que se pueden visitar. GPS

Vive Valencia a través de rutas de arte y diseño

GPS

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:56

Valencia guarda secretos que no siempre se ven a simple vista. Y qué mejor manera de descubrirlos que a través de una experiencia donde el arte y el diseño se convierten en guías. Con 'València Art & Design Walks', la ciudad se abre como un museo al aire libre que combina arte contemporáneo, arquitectura vanguardista y diseño.

Durante dos horas y media, cada paseo revela rincones inesperados: desde galerías de renombre como Cuatro, Benlliure, Alba Cabrera, Ana Serratosa, House of Chappaz, Set Espai D'Art, Vangar o Luis Adelantado, hasta espacios donde el diseño cobra vida como el Espai Guastavino del CTAV, el Mercado de Colón, el Jardín de las Espérides, Gnomo Ruzafa o Pelayo Gastro Trinquet.

Lo que hace especial es que no hay dos rutas iguales. Cada viernes y sábado, en grupos reducidos y con la pasión de un guía experto, se descubren también murales, detalles urbanos y esas esquinas menos transitadas que muestran la esencia más creativa de Valencia. Y aún hay sorpresas: encuentros con artistas locales y un obsequio final, que puede incluir una degustación, un producto local o incluso una pieza de diseño. Porque aquí cada paseo se convierte en una pequeña obra de arte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  2. 2 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  5. 5 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  6. 6 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  7. 7

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  8. 8

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  9. 9

    Vicente, Paquita no te olvida: la esquela que se publica cada 13 de septiembre, 24 años después
  10. 10

    Los chiringuitos que vienen en Valencia: más paelleros y salones y cocinas más amplias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Vive Valencia a través de rutas de arte y diseño

Vive Valencia a través de rutas de arte y diseño