Vive un Halloween lleno de misterio en el Centro Comercial Arena

Los disfraces, las figuras espeluznantes y las historias misteriosas vuelven a llenar de ambiente otoñal el Centro Comercial Arena de Valencia y sus tiendas se llenan de productos tétricos y divertidos. Durante estos días, el centro se tiñe de negro para celebrar Halloween con una programación completa para las familias.

El club infantil Kids Xperience Arena –primera planta– se cubre de figuras entrañablemente terroríficas para desarrollar su programación especial de talleres y manualidades. El espacio estará abierto hoy y durante los días 24 y 31 de octubre, de 17.30 a 20.30 horas; 18, 19, 25 y 26 de octubre y 1 de noviembre, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas; y el 2 de noviembre, de 12 a 14 y de 18 a 20 horas. El acceso será exclusivo para miembros del Club Xperience, que podrán disfrutar de estas actividades con temática de Halloween.

Para sumergirse plenamente en el espíritu de Halloween, los más pequeños podrán prepararse en el Centro Comercial Arena con un taller de maquillaje que los convertirá en los protagonistas de la noche más terrorífica del año. La actividad es de acceso libre por orden de llegada y se desarrollará en las plantas primera y calle, donde las brochas, pinturas y calcomanías crearán los 'looks' más terroríficos.

El centro comercial celebra Halloween con una programación completa para las familias.

Historias de Halloween

En Halloween, las brujas vuelven a sobrevolar la ciudad y este año han elegido el Centro Comercial Arena para enseñar sus hechizos mágicos. En el Espacio Xperience –primera planta–, los niños y niñas de entre tres y diez años podrán vivir un show teatral interactivo lleno de misterios, aventuras y magia que dejará a los asistentes con la boca abierta. Las funciones se celebrarán los días 24, 25 y 31 de octubre y 1 de noviembre, en horario de 17 a 20.30 horas, y requieren reserva previa a través del Club Xperience.

La diversión infantil continúa con el 'storytime' de Halloween que ofrece Kids&Us en el Espacio de Desarrollo Sostenible –primera planta– el 25 de octubre. Dirigido a niños de tres a ocho años, el cuento se narra en inglés y combina diversión y misterio. Los pequeños acompañarán a la curiosa Jane en su nueva mansión encantada, donde un fantasma travieso se convierte en protagonista de escalofriantes aventuras.

Premios para toda la familia

Las familias que visiten el Centro Comercial Arena los días 24, 25, 26 y 31 de octubre y 1 de noviembre, de 10 a 22 horas, tendrán la oportunidad de poner a prueba su ingenio y sus conocimientos sobre Halloween para ganar diferentes premios. Los participantes se embarcarán en una terrorífica búsqueda de pistas escondidas por todo el centro comercial, superando múltiples desafíos que les permitirán obtener participaciones para un sorteo final de cinco tarjetas regalo de 100 euros.

Para quienes no puedan asistir presencialmente, Halloween también llega al perfil de Instagram del Centro Comercial Arena con un sorteo de 15 tarjetas regalo de 100 euros del 24 al 30 de octubre.

Centro Comercial Arena.

Con talleres, espectáculos y premios, el Centro Comercial Arena ofrece una programación completa para que las familias disfruten de Halloween en Valencia y vivan un octubre lleno de misterio y diversión.