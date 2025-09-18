Visor Fest, un viaje musical que conquista La primera edición de este festival en la capital del Turia reúne en La Marina a leyendas de la música internacional en un ambiente único junto al mar

Valencia se prepara para un fin de semana donde la música se convertirá en memoria viva. El 26 y 27 de septiembre llega el Visor Fest, que por primera vez aterriza en la capital del Turia y lo hace con una promesa clara: demostrar que no es un festival más, es un reencuentro con el pasado que se disfruta en presente. Un festival de conciertos pensado para saborear cada acorde sin prisas, sin escenarios solapados y con toda la esencia de aquellos tiempos en los que lo importante era la música.

La primera edición en Valencia se presenta cargada de emociones. Sobre el escenario de La Marina Norte pasarán nombres míticos que han marcado generaciones: Echobelly celebrando el 30 aniversario de su álbum 'On', The Lemonheads repasando su inolvidable 'Come On Feel' y los siempre descarados Happy Mondays trayendo la esencia de Manchester.

En esta ocasión tampoco faltarán Ash con sus guitarras noventeras, Buffalo Tom con su única cita en España, Then Jerico en exclusiva nacional, la magia de Chucho y un broche de oro con Peter Hook & The Light, que hará vibrar al público con un set completo de los éxitos de 'Joy Division' y 'New Order'.

La experiencia se completa con sesiones de DJ's que pondrán ritmo entre concierto y concierto: Alesa DJ, Juan Vitoria, Fri Britny DJ o Javier Santos, entre otros.

Además, el festival se abre a la ciudad con actividades paralelas en el Veles e Vents, donde habrá charlas, presentaciones y la música de Luis Bonias junto a Fran Lenaers.

Y como aperitivo, la fiesta de presentación será el 19 de septiembre en la mítica sala Loco Club con algunas de las mejores bandas valencianas.

«El Visor Fest no es un festival al uso, es un festival de conciertos», repiten sus organizadores. Y razón no les falta. A Visor Fest se viene a vivir la música de cerca, a cantar himnos que marcaron época y a disfrutar de la luz mediterránea en un entorno inmejorable. Porque quien prueba, repite. Valencia está lista para enamorarse de esta nueva cita cultural que promete quedarse. Una primera edición que se intuye inolvidable y que abre una nueva página en la agenda musical de la ciudad.

'El 26 y 27 de septiembre Valencia vivirá un fin de semana inolvidable