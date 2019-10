'Viejo amigo Cicerón' El actor José María Pou durante la representación. / lp Dirigida por Mario Gas, el texto trae al presente la figura del célebre pensador romano NIEVES MARCOS VALENCIA. Viernes, 4 octubre 2019, 01:12

José María Pou ha dejado atrás al embravecido capitán Ahab de 'Moby Dick' para meterse en la piel del celebre jurista, orador y político romano Marco Tulio Cicerón, un personaje «mucho más tranquilo actoralmente» que el anterior, pero «más ligado a la actualidad», apunta en una entrevista a LAS PROVINCIAS el actor catalán, quien se encuentra representando en el Teatro Olympia de Valencia 'Viejo amigo Cicerón', una coproducción del Teatro Romea y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

En el montaje, con texto de Ernesto Caballero y dirección de Mario Gas, Cicerón se presenta como «un político excepcional en un mundo de mezquinas ambiciones personales, deslealtades y pequeñas componendas tan propias de la vida pública desde entonces», subraya el protagonista. Acompañan a Pou en el escenario Bernat Quintana (en el papel de Tirón) y Miranda Gas (como Túlia), hija del afamado director uruguayo.

- ¿Para el público contemporáneo qué interés tienen dos mil años después las reflexiones del pensador?

- La obra está centrada en Cicerón, pero con un texto de Ernesto Caballero totalmente actual y con personajes también actuales donde se habla de un gran defensor de la democracia que no dudó en planear el asesinato de su gran amigo, máxima autoridad de Roma entonces, para defender la democracia. Cicerón era también un gran maestro de la oratoria y ahora sigue siendo para los estudiantes de Derecho y abogados un ejemplo a imitar en cuanto a elocuencia.

- En este Cicerón su personaje se ha desposeído de las vistosas túnicas romanas. ¿Cree que así resulta más cercano a los espectadores?

- Sí, es cierto. En 'Sócrates' una anterior obra que yo protagonicé y dirigió también Mario Gas, nos desplazamos a la antigua Grecia y allí sí nos vestíamos con túnicas para rememorar la época. En 'Viejo amigo Cicerón', Mario Gas decidió que hiciéramos un espectáculo totalmente contemporáneo y eso incluye la vestimenta.

- ¿ Qué reflexiones de Cicerón le vienen así de pronto a la cabeza?

- Muchas. Tiene frases maravillosas. La función se hace en una biblioteca y, por ejemplo, sobre la lectura dice: «Los libros son los únicos amigos que no te traicionan, no te olvides nunca de tenerlos al lado». También sobre la cultura sentenciaba: «Para ser feliz no se necesitan nada más que dos cosas, una biblioteca y un jardín», o «una casa sin libros es como un cuerpo sin alma». Esa enorme defensa de la lectura es lo que plasmamos en el escenario a través de una biblioteca llena de libros.

- Se ha enfrentado a personajes muy enérgicos como el rey Lear o el capitán Ahab. ¿Cicerón es más tranquilo?

- Sí, han sido personajes muy potentes. Creo que el rey Lear es la figura más grande a la que puede enfrentarse un actor. Normalmente los actores esperan al final de su carrera para interpretarlo, porque, aunque es un viejo, requiere del actor mucha energía. Hay que interpretarlo cuando tienes el vigor suficiente para soportar el peso de un papel así.

- ¿Se prepara físicamente de alguna manera para esos personajes que requieren de tanto esfuerzo?

- Sí, claro. He tenido la suerte inmensa de poder hacer desde el principio de mi carrera personajes muy extraordinarios. Eso requiere, por encima de todo, amor a la profesión y dedicación, entendiendo la carrera de actor como lo que es, servicio al público y estar preparado para la función. Interpretar al rey Lear o al capitán Ahab era como un sacerdocio. Desde el momento en que me levantaba el cuerpo y las energías las destinaba exclusivamente a estar bien para la función. Y hasta la voz. Yo me pasaba el día entero casi sin hablar para poder mantener el tono. También se requiere prepararse a nivel de gimnasio.

- ¿Y este Cicerón también requiere de una preparación especial?

- No es lo mismo. Este Cicerón habla mucho, pero no tiene unas exigencias físicas como los personajes antes mencionados. Eso te permite estar más relajado durante el día, pero yo soy un actor que llevo 51 años en esta profesión y ya no hago esas locuras que todos hacemos cuando somos jóvenes: cine, teatro, televisión y hasta circo si es necesario. Yo desde hace años cuando hago teatro me dedico exclusivamente al teatro.

- A Cicerón su intervención en política le costo la cabeza y que le cortaran también las manos. ¿Como catalán cómo ve la situación de Cataluña y a los políticos de ahora?

- No ya como catalán sino como ciudadano soy de esas personas que está muy decepcionada por cómo está funcionando el sistema político de nuestro país en los últimos años. Creo que la repetición de elecciones es un fracaso de los líderes políticos que tenemos. Es muy malo para los ciudadanos.