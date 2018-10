El verdejo de Bodegas Protos El trabajo sobre sus lías proporciona carácter a los vinos blancos. / lp Mejor vino blanco de España según la Guía Gourmets CHEMA FERRER Viernes, 12 octubre 2018, 01:14

La verdejo es una de las variedades de uva blanca de mayor calidad de España que languideció en el olvido durante centurias antes de ser redescubierta hace poco más de tres lustros. Es una viña nativa de Rueda, en el noroeste de España, y en este tiempo se ha convertido en la principal variedad de uva blanca de toda la región. Esta se cultiva más exitosamente en viñedos de gran altitud donde los suelos son calcáreos y bien drenados. En otro tiempo, los vinos basados en verdejo eran propensos a la oxidación prematura, aunque hoy en día, gracias a las técnicas enológicas y el especial cuidado en su vinificación, como las vendimias nocturnas o la fermentación en frío han llevado a la delicada frescura aromática de estos vinos a que se conserven incólumes. Los buenos vinos de verdejo son frescos y frutales, con matices suaves, cremosos, con toques de nuez y algunas veces acompañados por notas de miel.

Criado en sus lías

Cabe no liarse con las lías y saber de su importancia... Durante el proceso de fermentado, el vino va depositando las levaduras que mueren en el proceso en el fondo de la barrica o depósito; en su degradación, estas proporcionan al vino propiedades beneficiosas, como la persistencia aromática y el cuerpo final. Como todo el vino no está en contacto con ellas si no lo movemos, hay que removerlo todos los días y pasado un tiempo semanalmente, cosa que en francés de llama battonage. La obtención de un buen verdejo se resume en seguir un método estricto y en horas de cariño y trabajo. En Protos se sigue esta norma y, así, los usuarios de la Guía de Vinos Gourmets han elegido un año más a este blanco como el mejor de España. El premio se entregará en el Salón del Gourmets 2019. Este es el segundo reconocimiento recibido por Protos Verdejo 2017 en lo que va de año, ya que recientemente fue distinguido como Mejor Verdejo joven en los prestigiosos Premios Sarmiento, único concurso que premia la excelencia de la uva verdejo de Rueda.

Este vino es monovarietal de la variedad (en ocasiones pueden encontrarse otros vinos de Rueda ensamblados en una pequeña proporción con otras variedades blancas). El viñedo de donde proceden las uvas tiene más de quince años y prospera en secano. Con vendimia nocturna, una vez fermentado, ha tenido una crianza de tres meses sobre sus lías finas. La añada del 2017, además, ha sido una de las mejores de los últimos años. Ha sido el vino blanco serio del verano, ya que en julio estuvo presente en Albufera al Plat, las jornadas decanas dedicadas a la gastronomía valenciana. Presenta un característico color amarillo pajizo con matices verdosos, limpio y brillante, sin renunciar a su juventud. Armas a frutas tropicales e hinojo.

En boca, sorprende por unir frescura y acidez natural moderada y equilibrada con la redondez, cuerpo y estructura que aporta la crianza sobre lías finas. Ligeramente ácido, característico del verdejo y con una larga persistencia que deja un grato recuerdo del vino en la boca.