Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tardeo en el Parque Central. LP

Valencia vibrará con una Tarde Electronic en el Parque Central

GPS

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:51

Comenta

El próximo sábado 18 de octubre, a partir de las 17:00 horas, el Parque Central se transformará en una gran pista de baile al aire libre con el estreno de Tarde Electronic, un encuentro que promete revolucionar las tardes valencianas. Dos cabinas enfrentadas, dos estilos, dos formas de sentir la electrónica... y, en el fondo, una misma energía que convertirá el corazón de L'Eixample en el epicentro musical del otoño.

Sobre el escenario -o mejor dicho, sobre las cabinas- se reunirán nombres de peso en la escena actual. Kristine Love, habitual en clubes europeos y reciente protagonista en Marina Beach, compartirá cartel con Bea de Mora, conocida por sus potentes sesiones y su paso por el Dona Festival. También estarán José Cabedo, que combina residencias en grandes salas con su gira internacional, y DJ Joan, uno de los talentos emergentes más destacados del colectivo ProDJ. A ellos se sumarán los Baccanali Ibiza DJs, referentes del sonido isleño, además de Víctor Pérez y Vicente Ferrer, dos clásicos infalibles en la escena electrónica valenciana.

Este evento electrónico contará con todo lo necesario para disfrutar con total comodidad como son diferentes barras, zonas de descanso, seguridad, baños y asistencia sanitaria. Además, la organización insiste en que el objetivo es vivir una experiencia de calidad y segura, sin renunciar al mejor sonido.

Las entradas ya están disponibles en enterticket.es, con opción de incluir una consumición. Se recomienda reservar con antelación, ya que el acceso será limitado hasta completar aforo.

Tarde Electronic hará historia al ofrecer por primera vez en Valencia una sesión back to back al aire libre, en pleno Parque Central, junto al barrio de Ruzafa. Un encuentro único para vivir la electrónica cara a cara y dejarse llevar por el ritmo de una ciudad que, una vez más, suena a un futuro que ya llama a la puerta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  2. 2 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  3. 3

    Mazón: «Hemos asistido al festival de un machismo atroz. Sobre mi comida con Maribel Vilaplana, la misoginia ha sido repugnante»
  4. 4 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  5. 5 El exjugador del Valencia que se ha retirado con 30 años y se ha convertido en inversor inmobiliario
  6. 6 La fachada de Lo Rat Penat, vandalizada: «No ens fareu espanyols»
  7. 7 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  8. 8

    Carlos Mazón: «No niego que le he dado alguna vuelta a volver a ser candidato en 2027. Pero ahora toca gastarse y desgastarse por la recuperación»
  9. 9

    Cohousing senior o cómo envejecer en compañía: el proyecto recién nacido en la Comunitat
  10. 10 El Roig Arena se viste de gala para un día especial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia vibrará con una Tarde Electronic en el Parque Central

Valencia vibrará con una Tarde Electronic en el Parque Central