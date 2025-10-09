Valencia vibrará con una Tarde Electronic en el Parque Central

GPS Jueves, 9 de octubre 2025, 23:51 Comenta Compartir

El próximo sábado 18 de octubre, a partir de las 17:00 horas, el Parque Central se transformará en una gran pista de baile al aire libre con el estreno de Tarde Electronic, un encuentro que promete revolucionar las tardes valencianas. Dos cabinas enfrentadas, dos estilos, dos formas de sentir la electrónica... y, en el fondo, una misma energía que convertirá el corazón de L'Eixample en el epicentro musical del otoño.

Sobre el escenario -o mejor dicho, sobre las cabinas- se reunirán nombres de peso en la escena actual. Kristine Love, habitual en clubes europeos y reciente protagonista en Marina Beach, compartirá cartel con Bea de Mora, conocida por sus potentes sesiones y su paso por el Dona Festival. También estarán José Cabedo, que combina residencias en grandes salas con su gira internacional, y DJ Joan, uno de los talentos emergentes más destacados del colectivo ProDJ. A ellos se sumarán los Baccanali Ibiza DJs, referentes del sonido isleño, además de Víctor Pérez y Vicente Ferrer, dos clásicos infalibles en la escena electrónica valenciana.

Este evento electrónico contará con todo lo necesario para disfrutar con total comodidad como son diferentes barras, zonas de descanso, seguridad, baños y asistencia sanitaria. Además, la organización insiste en que el objetivo es vivir una experiencia de calidad y segura, sin renunciar al mejor sonido.

Las entradas ya están disponibles en enterticket.es, con opción de incluir una consumición. Se recomienda reservar con antelación, ya que el acceso será limitado hasta completar aforo.

Tarde Electronic hará historia al ofrecer por primera vez en Valencia una sesión back to back al aire libre, en pleno Parque Central, junto al barrio de Ruzafa. Un encuentro único para vivir la electrónica cara a cara y dejarse llevar por el ritmo de una ciudad que, una vez más, suena a un futuro que ya llama a la puerta.