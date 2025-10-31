¿Qué hacer en Valencia este fin de semana?: propuestas imprescindibles para locales y turistas La ciudad se llena de ocio y ofrece planes para todos los gustos

Fabiana Fuentes Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 13:21

Este fin de semana, Valencia está llena de actividades para compartir un rato en familia o con amigos. Por aquí, te dejamos los mejores planes para salir a recorrer la ciudad y hacer algo distinto cada día:

-Disfruta de los descuentos del Secret Market

Ruzafa ofrece un mercado que alberga distintas marcas nacionales e internacionales con descuentos de hasta el 70%. Ubicado en la calle Burriana, 30, los visitantes podrán ver y probarse distintas prendas de ropa, calzado y accesorios. Además, este año, la novedad es un espacio dedicado al hogar y la decoración a manos de Parentesi Quadra; una marca basada en la filosofía wabi sabi que busca crear armonía en espacios simples mediante el uso de materiales naturales.

El evento se llevará a cabo desde el 31 de octubre hasta el 9 de noviembre. El horario será todos los días de 10h a 21h; excepto los domingos que abrirá sus puertas a partir de las 11h. Aunque la entrada es gratuita, por motivos de aforo, es recomendable reservarla mediante el enlace que se encuentra en la página oficial de la organización.

-Viaja en el tiempo con el Tardeo Remember 2000 Fest

Este sábado 01 de noviembre, vuelve el festival de tardeo más grande de la Comunitat Valenciana. Esta tercera vez vuelve con una edición especial con motivo del 9 de Octubre, pero cuya celebración fue aplazada para este fin de semana por la alerta meteorológica. El evento reúne a diferentes generaciones para revivir los temas más populares de los años 90 y 2000 con una producción técnica de alto nivel. El recinto dispondrá de zona gastronómica, servicio de barra, merchandising oficial, baños adaptados PMR, zona exclusiva para personas con diversidad funcional, servicio sanitario, personal de seguridad y equipo especializado.

La cita es en C/Eugenia Viñes (frente a la explanada de la antigua Ánimas Puerto) a las 17:00h. Las entradas, que incluyen un refresco o una cerveza, ya están disponibles en la página oficial de enterticket.es

Última oportunidad

-The Champions Burger en el Parque Central de Torrent

El evento culmina su estadía en el pueblo valenciano este domingo. Los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de hamburguesas de veintidós restaurantes de alto nivel en formato food truck. Entre las propuestas más llamativas se encuentran en panes brioche en tonos azulados, rosa glaseado o negro con oro. Al finalizar, la propuesta más votada por el público obtendrá el título de «Mejor smash burger de España». La entrada es gratuita, pero cada degustación se paga dentro del recinto.

-Sumérgete en el mundo del cine con Mostra de Valencia

Este fin de semana, el festival «Mostra de Valencia-Cinema del Mediterrani» se despide de la ciudad. Aprovecha y disfruta de una selección de piezas audiovisuales, con propuestas que van desde documentales a formatos híbridos y que este año ponen el foco en las miradas femeninas.​ Las sedes de este año son el Palau de la Música, la Galería del Tossal, la Filmoteca, los Cines Babel y ABC Park. Por último, el precio de las entradas va desde los 1.5 euros y están disponibles en la página oficial del evento.

-World Press Photo

La Fundación Chirivella Soriano acoge la exposición World Press Photo 25, la decimotercera edición en la ciudad. Se trata de la exposición de fotoperiodismo más prestigiosa del mundo, con imágenes que son un testimonio de nuestro tiempo y que marcan la historia contemporánea. Se abordan diversos temas actuales como el conflicto bélico entre Israel y Palestina, los efectos del cambio climático, la inmigración y otras cuestiones cotidianas de gran interés. El horario es de martes a sábados de 10h a 14h/17h a 21h y los domingos de 10h a 15h. La entrada cuesta cinco euros por persona.

Otras opciones dentro de la Comunidad Valenciana

-Feria de Todos los Santos de Cocentaina

A partir de hoy, 31 de octubre hasta el 02 de noviembre, se celebra la Feria de Todos los Santos en la localidad alicantina, Cocentaina. Se trata de la segunda más antigua de España y que a lo largo de su historia ha obtenido múltiples reconocimientos. Cada año, reúne más de 400.000 visitantes por su gran atractivo turístico y cultural. En esta edición, contará con más de 800 expositores, distribuidos en más de 10 sectores comerciales, ofreciendo una variedad inmensa de productos: desde artesanías, juguetes y objetos para el hogar, hasta una impresionante oferta de degustaciones gastronómicas.

Además, habrá más de 200 actuaciones que incluirán danza, teatro, malabares y música. De hecho, se realizarán una serie de conciertos que combinan lo mejor de la cultura valenciana y el género urbano. El cartel anuncia a artistas como Pep de la Tona y Alvama Ice.